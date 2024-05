Xe buýt đâm gãy lan can rồi rơi xuống sông khiến 7 người thiệt mạng

Your browser does not support the video tag.

Chiếc xe buýt số 262 chở 20 người dường như mất kiểm soát khi liên tục chuyển hướng và cuối cùng đâm vào một chiếc ô tô đang chạy tới. Sau đó, nó lao qua thành cầu và rơi xuống nước.

Ít nhất 7 người thiệt mạng trong vụ tai nạn kinh hoàng trong khi 8 người còn sống được lực lượng cứu hộ kéo ra ngoài qua cửa sập trên nóc xe buýt.

Theo báo cáo, 10 người khác đã tự mình thoát ra ngoài và được các thuyền cứu hộ vớt trên sông Moika. Ít nhất 5 người đã được đưa tới bệnh viện.

Các báo cáo cho biết người lái xe nằm trong số những người trốn thoát và ngay lập tức bị bắt giữ, đồng thời mở một vụ án hình sự.

Các nhân chứng cho rằng chiếc xe buýt bị lỗi dẫn đến vụ tai nạn kỳ lạ. Việc tìm kiếm trên sông đang được tiến hành.

Hãng truyền thông Readovka đưa tin: "Chính quyền đã hứa sẽ cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho tất cả các nạn nhân".

Một nhân chứng cho biết chiếc xe buýt đã chuyển hướng trước khi va chạm.

Tác giả: Hải Vân (Theo The Sun)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn