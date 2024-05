Your browser does not support the video tag.

Người cha kể về thời thơ ấu của "sư Thích Minh Tuệ"

Ngày 17-5, ông Lê Xuân (84 tuổi, trú xã Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã có những chia sẻ về thời thơ ấu và quá trình đi tu của con trai là ông Lê Anh Tú - 43 tuổi, người được gọi là "sư Thích Minh Tuệ".

Theo ông Xuân, từ năm 1994, gia đình ông từ quê ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh vào nơi ở hiện tại để lập nghiệp. Hiện gia đình đang ở trong ngôi nhà hai tầng khang trang.

Ông Lê Xuân kể về thời thơ ấu của con và khi con quyết tâm đi tu

Gia đình ông Xuân có 4 người con, ông Tú là con thứ 2 trong gia đình.

Trong nhà, ông Tú là người con ngoan, học thuộc dạng khá. Học xong phổ thông, ông Tú đi bộ đội. Sau đó, ông Tú theo học Trường Trung cấp lâm nghiệp Tây Nguyên (tại tỉnh Gia Lai).

Ra trường, ông Tú làm đo đạc cho một công ty tư nhân. Từ trước tới giờ, gia đình không thấy ông Tú có bạn gái, tư tưởng không muốn lấy vợ.

Đến năm 2015, ông Tú bất ngờ xin gia đình đi tu. "Con xin thì tôi cũng nói đi tu là một việc rất là khó khăn. Đã quyết tâm đi tu thì tu cho đạt. Tu không đạt mà phá giới, bỏ về là không được" – ông Xuân kể lại.

Sau một đêm suy nghĩ, sáng hôm sau, ông Xuân hỏi lại thì thấy con trai vẫn quyết tâm xuất gia nên vợ chồng ông Xuân đồng ý cho con đi tu. Trước khi đi tu, ông Tú đã tặng cho người cha 1 chiếc đồng hồ, một điện thoại, một tủ lạnh và tặng thêm cho cha mẹ mỗi người 8 m vải vàng. Từ khi đi tu, ông Tú không liên lạc gì với gia đình.

Ông Lê Anh Tú khi đi bộ đội. Ảnh gia đình cung cấp

"Vợ chồng tôi mong con đi tu thì mong cho con chân cứng đá mềm, tu luyện thành đạt, đừng tham sân si gì hết. Đến chết cũng đừng lấy đồng nào của ai" – ông Xuân gửi gắm.

Theo ông Xuân, mấy hôm trước hai vợ chồng khi xem được video về con mình trên mạng xã hội, thấy con gầy, đen hai vợ chồng rất thương. Thậm chí, thấy con ngày chỉ một bữa ăn chay, vợ ông Xuân thấy điều này là rất khổ. Tuy nhiên, ông Xuân thì thấy đó là rèn luyện bình thường.

