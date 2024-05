Hà Tĩnh quyết liệt xử lý xe buýt ‘nhái’, xe dù hoạt động trái pháp luật

Xe buýt "nhái", xe dù hoạt động lộn xộn tại TP Hà Tĩnh.

Ngày 18/5, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, nhằm xử lý dứt điểm tình trạng xe buýt “nhái”, xe dù đón bắt khách tùy tiện, gây mất ATGT trên địa bàn, đơn vị đã chỉ đạo các phòng chức năng, công an các huyện thành phố, thị xã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát các xe buýt, xe vận tải hành khách nội tỉnh, phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trước chỉ đạo của Công an tỉnh Hà Tĩnh, những ngày qua, Phòng CSGT phối hợp với Công an TP Hà Tĩnh đã chủ động rà soát, tăng cường tuần tra, đặc biệt là các giờ cao điểm đón, trả khách tại các điểm xe buýt, dọc hai bên Quốc lộ 1A để tuyên truyền, nhắc nhở người dân nhận biết xe buýt chạy đúng tuyến để đảm bảo an toàn. Kiểm tra các điều kiện vận tải hành khách của của tài xế nội tỉnh.

Lực lượng Công an Hà Tĩnh kiểm tra hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn. (Ảnh: CAHT)

Trước những cách thức nhằm qua mặt lực lượng chức năng của các xe buýt nhái, xe hợp đồng trá hình, xe dù, cùng với tăng cường tuần tra, kiểm soát trên đường, lực lượng CSGT sẽ phối hợp chặt chẽ với Trung tâm sát hạch lái xe và giám sát giao thông đường bộ, Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh, khai thác hệ thống giám sát hành trình, camera giám sát phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Trước đó, Báo GD&TĐ phản ánh về việc thời gian qua, tại địa bàn TP Hà Tĩnh tái diễn tình trạng xe dù, bến cóc xảy ra lộn xộn khiến các doanh nghiệp vận tải hành khách và người dân bức xúc.

Điều đáng nói, tình trạng trên xảy ra thường xuyên nhưng chưa thấy các ngành chức năng có động thái xử lý triệt để nên các xe buýt nhái, xe dù hoạt động ngày càng phức tạp hơn.

Tác giả: Tiến Hiệp

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn