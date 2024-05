Clip: Nhân viên mặt đất bất ngờ rơi từ cửa máy bay xuống đất

Your browser does not support the video tag.

Trong clip, nam nhân viên vừa hoàn tất việc kiểm tra trước khi chiếc Airbus A320 do TransNusa khai thác chuẩn bị khởi hành từ Jakarta, Indonesia vào ngày 14/5. Tuy nhiên, hai đồng nghiệp dưới mặt đất đã bắt đầu đẩy lùi các chiếc thang mà hành khách dùng để lên xuống máy bay.

Khi người đàn ông mặc áo vest màu vàng cầm giấy tờ vừa bước lên thang vừa nhìn lại máy bay, anh ta đã trượt chân. Người này rơi xuống mặt đất khoảng 4,5 mét, trong khi tài liệu của anh ta bay trong không trung.

Người công nhân này đã được điều trị vết thương và được đưa đến nhà ga chính của Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno Hatta. Chiếc máy bay đăng ký PK-TLB khởi hành chậm gần 50 phút so với lịch trình.

Các quan chức của TransNusa hiện đã mở một cuộc điều tra về vụ việc. Theo luật an toàn hàng không, sự việc trong đoạn clip đã vi phạm luật khi không được phép tháo thang trong khi cửa cabin vẫn mở.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn