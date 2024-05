Đang đi bộ, người phụ nữ bất ngờ bị xe tải tông văng ra xa

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại một tình huống va chạm giữa chiếc xe tải và một người phụ nữ, đang nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý.

Trong clip, một người phụ nữ đang đi bộ trên đường thì bất ngờ một chiếc xe tải lao tới tông trúng. Cú tông mạnh khiến nạn nhân văng xa khoảng vài mét. Chiếc xe tải sau đó lập tức phanh gấp rồi dừng lại.

Được biết, sự việc xảy ra vào ngày 11/5, tại Hòa Bình và đã được camera giám sát ghi lại.

Hiện chưa rõ tình hình cụ thể của nạn nhân nhân ngay sau khi clip được đăng tải, đa số người xem đều tỏ ra sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng này.

"Đi bộ sát lề đường rồi vẫn còn bị đâm, khổ quá", "Mong là nạn nhân không bị thương nặng", "Chắc tài xế ngủ gật rồi"... là những bình luận được người xem để lại.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn