Nhận định bóng đá SLNA vs Khánh Hòa, 17h00 ngày 18/5: Chỉ có 1 con đường

Phân tích phong độ SLNA vs Khánh Hòa

Khánh Hòa đứng chót bảng, kém đội đứng ở vị trí an toàn đến 11 điểm trong lúc kém đội đang đứng ở vị trí play-off là SLNA 6 điểm. Với cục diện ấy nên mục tiêu thiết thực nhất của thầy trò ông Trần Trọng Bình là tranh suất play-off. Đang đứng áp chót, vị trí phải đá play-off cuối mùa, trong lúc đang kém đội đứng ở vị trí an toàn là Thể Công Viettel 5 điểm. Thế nên, đích nhắm của đội bóng xứ Nghệ là suất trụ hạng an toàn.

Có thể thấy, bất luận mục tiêu nào đi chăng nữa thì chỉ có một đích nhắm duy nhất để 2 đội sống lại mạnh mẽ hy vọng của bản thân là phải thắng. Ngoài kết quả ấy, đội bóng chỉ hòa đến thua trong trận “chung kết ngược” này coi như đã biết trước được số phận dù về lý thuyết vẫn còn cơ hội để đảo ngược tình thế khi mùa giải còn 7 vòng phía trước.

Ở trận đấu này, SLNA được chơi trên sân nhà. Nhưng xem ra, điểm tựa đáng để đánh giá ưu thế cho đoàn quân ông Phạm Anh Tuấn là mặt sân cỏ quen thuộc. Còn trông chờ vào sức tiếp sức của khán giả trên sân e rằng sẽ là sự ảo vọng. Bởi khán giả Nghệ An đã không còn mặn mà đến sân như trước, khiến cho khán đài trở nên thưa thớt, chảo lửa Vinh trở thành nguội lạnh, không còn đủ sức nóng để thiêu đốt đối thủ như một thời hừng hực khí thế với sắc vàng phủ kính 4 mặt khán đài. Nói cách khác về mặt tinh thần, các cầu thủ SLNA phải tự động viên nhau để chiến đấu. Về lý thuyết, sự thưa vắng khán giả của SLNA được coi là lợi thế đối với Khánh Hòa bởi họ không còn đối mặt với sức ép quá lớn từ “cầu thủ thứ 12” của đội chủ nhà.

Xét về phong độ, cả 2 đều trải qua những kết quả tệ hại. Trận thắng gần nhất của Khánh Hòa diễn ra ở vòng 2 khi bất ngờ đánh bại CAHN với tỷ số 2-1. Điều này cũng đồng nghĩa, thầy trò ông Trần Trọng Bình trải qua 11 trận không thắng. SLNA có khá hơn khi thắng lợi gần nhất diễn ra ở vòng 9 khi đả bại Bình Định với tỷ số 2-0 trên sân nhà, có nghĩa, đội bóng xứ Nghệ trải qua 9 trận không thắng. Kết quả nghèo nàn ấy xuất phát từ phong độ yếu kém cả công lẫn thủ. Nhìn con số thống kê bàn thắng và bàn thua của SLNA và Khánh Hòa thì cả 2 đội đều cho thấy họ rơi vào cảnh “công cùn, thủ kém” khi là những đội ghi bàn ít nhất và thủng lưới nhiều nhất. Theo đó, hệ số bàn thắng bại của SLNA là 16/23 còn Khánh Hòa là 13/30.

Thông tin lực lượng SLNA vs Khánh Hòa mới nhất

SLNA: Trung vệ Mario Zebic bị treo giò

Khánh Hòa: Đầy đủ lực lượng

Đội hình dự kiến SLNA vs Khánh Hòa

SLNA: Văn Việt (TM), Văn Thành, Văn Huy, Văn Việt, Sỹ Hoàng, Quang Vinh, Bá Quyền, Văn Lâm, Olaha, Mạnh Quỳnh, Xuân Đại.

Khánh Hòa: Ngọc Cương, Sesay, Thành Vị, Văn Tùng, Đình Kha, Trọng Hiếu, Văn Hiệp, Đức Cường, Minh Lợi, Coutinho, Leazard.

Dự đoán tỉ số trận SLNA vs Khánh Hòa

Có một thực tế là ngoài vấn đề chuyên môn, tinh thần dường như cũng là yếu tố ảnh hưởng đến đôi chân của các cầu thủ SLNA và Khánh Hòa trong chặng đường vừa qua. Thế nên dù đối đầu với trận “chung kết ngược” nhưng nếu như những người có trách nhiệm của 2 phía không có những hành động cụ thể để đả thông tư tưởng, giúp cầu thủ ra sân với ý chí quyết chiến của một trận cầu “sống còn” thì cuộc đọ sức này cũng không phải quá gay cấn. Dù sao đánh giá chất lượng đội hình nội binh, sở hữu được ngôi sao ngoại có khả năng bùng nổ cao hơn như Olaha, SLNA được đánh giá nhỉnh hơn so với Khánh Hòa trong cuộc đối đầu này.

Dự đoán: 2-1

Tác giả: HỒNG QUẢNG

Nguồn tin: bongdaplus.vn