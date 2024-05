Nghe tiếng kêu dưới đất, cảnh sát tìm thấy cụ ông bị chôn sống 4 ngày

Một vụ việc gây sốc đã được báo cáo từ Moldova, nơi một người đàn ông bị chôn sống suốt 4 ngày đã được cảnh sát giải cứu.

Cụ thể, khi cảnh sát đang điều tra cái chết của một phụ nữ 74 tuổi được người thân tìm thấy thi thể tại nhà thì họ nghe thấy những tiếng kêu cứu trong tuyệt vọng ở gần đó. Họ bắt đầu đào và tìm thấy lối vào một căn hầm tạm bợ, nơi người đàn ông 62 tuổi bị một thiếu niên nhốt lại.

Một đoạn clip về cuộc giải cứu đáng kinh ngạc đã được cảnh sát công bố cho thấy người đàn ông được kéo ra ngoài.

Theo truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra vào ngày 13/5 (thứ Hai). Người đàn ông được cứu vẫn tỉnh táo và bị thương ở cổ. Cảnh sát sau đó đã bắt giữ một thanh niên 18 tuổi tại nhà của anh ta ở Ustia, phía tây bắc Moldova vì liên quan đến vụ án, Need To Know đưa tin.



Khi bị thẩm vấn, cậu thiếu niên đã đưa ra những câu trả lời khó hiểu. Sau đó cảnh sát đã khám xét nhà người này để tìm bằng chứng.

Người đàn ông 62 tuổi khai với cảnh sát rằng ông đang uống rượu với cậu thiếu niên thì xảy ra tranh cãi. Sau đó, thiếu niên dùng dao tấn công, nhốt ông ta dưới hầm và dùng đất lấp lối vào.

Cảnh sát cũng tin rằng thiếu niên này cũng đã giết bà cụ vào đêm 12/5 hoặc sáng 13/5. Nam thiếu niên đã bị tạm giam trong khi cảnh sát và các công tố viên tiếp tục điều tra anh ta về tội giết người và âm mưu giết người. Người này phải đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết tội.

Trong khi đó, người đàn ông được giải cứu đang được điều trị tại bệnh viện địa phương.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn