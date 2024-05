Việt Trinh lên tiếng về clip, hình ảnh ôm hôn con trai tuổi dậy thì gây tranh cãi

Khoảng vài năm trở lại đây, diễn viên đình đám một thời Việt Trinh thường hay chia sẻ về cuộc sống của cô và con trai của mình. Gây chú ý trong những clip, hình ảnh đó là việc Việt Trinh hay thể hiện tình cảm bằng cách ôm, hôn con trai. Tuy nhiên việc này gây ra tranh cãi trái chiều vì con trai nữ diễn viên cũng đã bước sang tuổi 15.

Mới đây, Việt Trinh đã chính thức lên tiếng về những tranh cãi này.

Theo đó, nữ diễn viên cho biết, cô nhận được nhiều lời góp ý không nên hôn cậu con trai đang tuổi dậy thì nữa:

"Nhiều khi Trinh đăng mấy cái hình hay mấy cái clip mà Trinh đi chơi với con Trinh mà Trinh hay kiểu ôm ấp, hôn hít ảnh á, xong rồi một số bà vô góp ý nói là: "Trinh ơi, người ta là con trai lớn rồi 14, 15 tuổi rồi thì đừng có ôm ấp nữa không có tốt đâu, lớn lên nó sẽ không có mạnh mẽ.

Tôi cũng biết như vậy là đúng ấy mọi người nhưng mà sao Trinh nghiện ảnh ấy quá mà bản thân ảnh cũng không cho Trinh ôm hôn hay nắm tay ở nơi công cộng nữa đó nhưng mà nghiện ảnh quá nên cứ bô bô anh ra ôm", Việt Trinh chia sẻ.

Nữ diễn viên cũng hứa sẽ sửa đổi chuyện này: "Nhưng chắc Trinh phải sửa quá mọi người. Tại vì mình cứ nghĩ mình nuôi con một mình mà bây giờ không có hôn ảnh nữa thì không biết ảnh có tủi thân hay không.

Nhiều khi mình cũng tự ngụy biện kiểu vậy đó nên mình ôm ảnh mình hôn thôi đó mấy bà. Sắp tới chắc Trinh cũng phải thay đổi không có hôn ảnh nữa nhưng mà không hôn là nghiện lắm mấy nàng ơi, khổ sao tôi nghiện con tôi quá".

Lời giải thích được Việt Trinh được lồng trong một clip có cô và con trai. Clip này vẫn xuất hiện hình ảnh Việt Trinh ôm ấp và hôn hít con trai của mình. Thậm chí ở cả nơi có người lạ. Có lẽ vì thế mà chia sẻ của Việt Trinh lại một lần nữa gây ra tranh cãi từ cư dân mạng.

Một luồng ý kiến đồng cảm với Việt Trinh. "Con tui 25 tuổi rồi mà tui vẫn muốn ôm hun"; "Con trai lớn lên hay mắc cỡ vậy á chị Trinh ơi ở nhà em con trai em cũng y vậy. Ngày trước vẫn hay ôm mà giờ lớn ôm cái ảnh mắc cỡ"; "Dạ em cũng như chị vậy đó, con trai em 16 tuổi rồi, mỗi lần em xin hun hít là ảnh nói: Mẹ à con lớn rồi mà mẹ nhưng các mẹ đều ghiền con chị ạ"... là những ý kiến đồng quan điểm.

Tuy nhiên rất nhiều ý kiến tỏ ra hay gắt với cách thể hiện tình yêu con của nữ nghệ sĩ, họ cho rằng việc hôn hít thái quá khiến hình ảnh bị phản cảm chứ không còn dừng lại ở tình thương yêu mẫu tử.

Việt Trinh là diễn viên hạng A của showbiz Việt những năm 90. Cô nổi tiếng nhờ các phim như: Ngọc trong đá, Sao em vội lấy chồng, Người đẹp Tây Đô... Việt Trinh sống kín tiếng đời tư, cô từng kết hôn và đổ vỡ.

Nữ diễn viên một mình nuôi con trai Thiện Nhân và dù thường xuyên đăng ảnh cùng con nhưng cô chưa bao giờ để lộ mặt.

