Clip cháu trai ngồi sau xe máy của bà bị xe lu cán tử vong

Thông tin ban đầu, vào khoảng 15h37’ cùng ngày, tại Km153+900 (Quốc lộ 19, thuộc TDP 7, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa), xảy ra vụ tai nạn giữa xe gắn máy BKS 81AA-041.xx, do bà P.T.M. (SN 1958, trú tại thị trấn Đak Đoa) điều khiển chở sau cháu trai L.H.L. (SN 2018, là cháu nội bà M.) đang đi từ bên phải qua bên trái đường (theo hướng Đak Đoa đi Pleiku) và xe lu đường (loại xe bánh lốp) đang đi lùi thi công đường trên Quốc lộ 19 theo hướng TP. Pleiku đi huyện Đak Đoa do L.Q.K. (SN 1988, trú tại thôn 6, xã An Phú, TP. Pleiku) điều khiển.

Your browser does not support the video tag.

Clip ghi lại giây phút kinh hoàng xe lu cán cháu bé.

Hậu quả của cú va chạm mạnh khiến cháu L. tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đak Đoa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Viện KSND huyện tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi...

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn do bà P.T.M. đi vào khu vực công trường đang thi công; điều khiển xe gắn máy qua đường không chú ý quan sát. Tài xế L.Q.K. điều khiển xe lu không chú ý quan sát.

Hiện, các cơ quan chức năng huyện Đak Đoa đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo đúng quy định.

Tác giả: Trần Sỹ

Nguồn tin: Báo Công lý