Hai khách Tây lạc đường ở Ninh Bình, được mời vào đám cưới ăn uống no say

Mới đây, nhiều người thích thú trước một đoạn clip ghi lại cảnh hai vị khách Tây một nam, một nữ đang ăn uống vui vẻ trong một đám cưới ở Ninh Bình. "Hai anh chị du lịch Tràng An mà lạ quá, hỏi đường rồi bị túm vào luôn", người đăng tải clip viết.

Mặc dù không phải nhân vật chính nhưng có rất nhiều người đến chào hỏi, mời rượu, trò chuyện với hai vị khách, không khí vô cùng phấn khởi. Cả hai tươi cười ăn uống. Hiện tại, đoạn clip đã có hơn 100 nghìn lượt xem, hàng trăm bình luận bày tỏ sự thích thú trước cảnh tượng thú vị này.

Đang lạc đường bất ngờ được mời vào ăn cỗ

Anh Vũ Minh Phong (sinh năm 1995, làm về lĩnh vực đá mỹ nghệ), ở xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình là người quay lại đoạn clip này. Anh Phong cho biết, đây là bữa tiệc cưới một người bạn thân của anh được tổ chức vào cuối tháng tư vừa qua.

“Hai vị khách nước ngoài tìm đường đi Thung Nham nhưng lại bị lạc đến chỗ mình. Họ vào hỏi đường thì gặp một người bác đang dự đám cưới. Bác ấy liền mời hai vị khách vào dùng bữa luôn. Bác không nói được tiếng Anh nhưng cứ kéo vào thế là họ vào", anh Phong kể.

Your browser does not support the video tag.

Hai vị khách Tây vui vẻ ăn uống, trò chuyện với mọi người tại đám cưới. (Nguồn video: Phong Phú Stone)

Sự xuất hiện của hai vị khách Tây khiến đám cưới vui hơn. Rất nhiều người đã đến chào hỏi, trò chuyện và mời rượu khách quý. Ban đầu, mọi người dùng google dịch để nói chuyện, sau đó có hai em học sinh lớp 12 cũng đang ăn cỗ liền được gọi vào ngồi chung mâm để làm phiên dịch. Những người ngồi cùng mâm liên tục gắp thức ăn vào bát mời hai vị khách. Một lát sau, chú rể cũng ra chào hỏi hai vị khách đặc biệt.

Anh Phong ngồi bàn bên cạnh, thấy cảnh thú vị nên quay lại, đăng lên mạng xã hội cho vui, không ngờ clip lại nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng đến vậy. Anh Phong nói thêm, rất nhiều du khách nước ngoài khi tìm đường đến Thung Nham thường xuyên bị lạc vào quê anh.

Sau hơn 1 tiếng ăn uống vui vẻ, nhiệt tình, hai vị khách nán lại xem bắn pháo hoa rồi tạm biệt mọi người để ra về. Dù chưa kịp biết tên tuổi, quốc tịch nhưng anh Phong cùng mọi người tại đám cưới đã có những kỷ niệm đẹp với họ.

Khi chia sẻ đoạn clip, nhiều người bày tỏ ngưỡng mộ sự mến khách của người dân Ninh Bình. Nói về điều này, anh Phong bộc bạch: "Thứ nhất Ninh Bình là thành phố du lịch. Thứ 2, là ở quê mình, mọi người rất thân thiện, hiếu khách, cứ có khách đến là đón tiếp nhiệt tình. Mình luôn mong du khách trong và ngoài nước đến du lịch Ninh Bình đều sẽ ấn tượng với mảnh đất và con người nơi đây".

Tác giả: Lam Giang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn