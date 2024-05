Clip: Xe máy tông vào thành cầu, 2 thanh niên rơi xuống đất tử vong

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào ngày 12/5, tại cầu vượt NAD ở Visakhapatnam, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ.

Trong clip, một chiếc xe máy đang di chuyển với tốc độ nhanh thì bất ngờ mất lái, tông trúng thành cầu vượt. Cú va chạm xảy ra khiến những người ngồi trên xe rơi xuống con đường phía dưới từ độ cao 12 mét.

Cảnh sát đã đưa các nạn nhân đến Bệnh viện King George, nơi hai người được tuyên bố đã tử vong và người còn lại đang được điều trị vì bị thương nặng.

Một camera giám sát ở gần đó đã ghi lại vụ tai nạn và đoạn clip hiện đang được lan truyền trên mạng xã hội. Hiện vụ việc đang được cảnh sát điều tra làm rõ.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn