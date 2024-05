“Ma men” không chấp hành đo nồng độ cồn còn tấn công CSGT

Trước đó, khoảng 20h30’ ngày 15/5, tổ tuần tra, kiểm soát của Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Duy Xuyên khi đang làm nhiệm vụ trên tuyến ĐH5 đoạn qua xã Duy Thành phát hiện mô tô BKS 59X2-313.25 do Quang điều khiển nhưng không đội mũ bảo hiểm và có biểu hiện say xỉn nên ra tín hiệu dừng xe để tiến hành kiểm tra nồng độ cồn.

Mặc dù tổ công tác đã giải thích nhiều lần, yêu cầu Quang chấp hành việc đo nồng độ cồn nhưng không những không chấp hành mà Quang còn có lời lẽ xúc phạm, dùng tay quơ làm rớt phiếu đo nồng độ cồn, xé rách túi áo phản quang làm rớt máy đo nồng độ cồn của cán bộ trong tổ công tác. Quang còn dùng tay đánh mạnh vào mặt 1 thành viên tổ công tác.

Nhận thấy hành vi có dấu hiệu chống người thi hành công vụ của Quang, nguy cơ gây mất ANTT, tổ công tác đã tiến hành khống chế, còng tay đối tượng. Tiếp đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Xuyên đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và đưa về trụ sở Công an xã Duy Thành để làm việc. Kết quả đo nồng độ cồn của Quang là 0,517mg/L.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Xuyên tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

