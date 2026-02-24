Nghệ An xử lý 737 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Trong cao điểm trước, trong và sau Tết, lực lượng CSGT Công an tỉnh Nghệ An duy trì tuần tra, kiểm soát thường xuyên, liên tục trên tuyến, địa bàn trọng điểm. Ảnh Phạm Thuỷ.

Ngày 23/2, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, theo kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Bính Ngọ và lễ hội lớn đầu năm 2026, thực hiện theo chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), lực lượng CSGT đã ứng trực 100% quân số.

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ 14/2 đến 22/2/2026), lực lượng CSGT Công an Nghệ An đã lập biên bản 1.793 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Nghệ An lập chốt kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh Phạm Thuỷ.

Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: vi phạm nồng độ cồn (737 trường hợp), chạy quá tốc độ (266 trường hợp), không có giấy phép lái xe (229 trường hợp), không có chứng nhận đăng ký xe (202 trường hợp), không đội mũ bảo hiểm (110 trường hợp). Ngoài ra còn có các lỗi như dừng, đỗ không đúng quy định (24 trường hợp), chở quá số người quy định (5 trường hợp), đón, trả khách không đúng quy định (4 trường hợp),…

Đáng chú ý, riêng từ mùng 1 đến mùng 6 Tết, lực lượng chức năng đã xử lý 546 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; tạm giữ 546 phương tiện, tước 18 giấy phép lái xe, trừ điểm giấy phép lái xe đối với 419 trường hợp, với tổng số tiền phạt ước tính hơn 2,1 tỷ đồng.

Hoạt động kiểm soát được triển khai công khai, đúng quy trình, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông. Ảnh Phạm Thuỷ.

Theo ghi nhận, đa số người dân khi được kiểm tra đều chấp hành nghiêm túc và hợp tác với lực lượng chức năng. Kết quả này cho thấy hiệu quả rõ nét của việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông được triển khai thường xuyên trên phương tiện thông tin đại chúng.

Nhận thức của người dân có nhiều chuyển biến tích cực; nhiều người cho biết sau khi sử dụng rượu, bia chủ động nhờ người thân điều khiển phương tiện hoặc lựa chọn hình thức di chuyển phù hợp, an toàn, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông ngay từ đầu Xuân năm mới.

Đa số người dân khi được kiểm tra đều chấp hành nghiêm túc và hợp tác với lực lượng chức năng. Ảnh Phạm Thuỷ.

Theo Thượng tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, sau kỳ nghỉ Tết, nhu cầu đi lại của người dân vẫn ở mức cao, đặc biệt khi bước vào mùa lễ hội đầu Xuân.

Vì vậy, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục duy trì các tổ công tác tuần tra, kiểm soát lưu động, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định…

Ngành chức năng sẽ xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, nhất là trong thời điểm diễn ra nhiều lễ hội đầu năm.

