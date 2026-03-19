Bắt giữ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp xe liên tỉnh

Đối tượng Thái Đình Thắng

Trong thời gian từ cuối tháng 12/2025 đến đầu tháng 3/2026 trên địa bàn các xã, phường thuộc tỉnh Nghệ An xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản (trộm cắp xe mô tô) với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, chuyên nghiệp. Các vụ trộm được thực hiện trong khoảng thời gian ngắn, thể hiện sự liều lĩnh, manh động, coi thường pháp luật, gây bức xúc trong Nhân dân (nhiều vụ việc bị hại không trình báo). Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an xã Tân Kỳ đồng chủ trì đã xác lập chuyên án, phối hợp Công an các đơn vị, địa phương tập trung lực lượng, đấu tranh, bắt giữ nhóm đối tượng trên.

Vào cuộc xác minh, Ban chuyên án xác định nhóm trộm cắp và tiêu thu xe trộm cắp gồm 09 đối tượng do Thái Đình Thắng (sinh năm 2007), trú tại xã Vân Du, tỉnh Nghệ An cầm đầu. Thắng có 01 tiền án về tội trộm cắp tài sản, hiện không có việc làm ổn định, thường xuyên tụ tập các đối tượng khác, sử dụng xe mô tô không gắn biển kiểm soát để di chuyển trên nhiều địa bàn, khi phát hiện phương tiện không có người trông coi sẽ bố trí đối tượng cảnh giới để lấy trộm.

Các đối tượng trộm cắp xe liên tỉnh bị Cơ quan Công an bắt giữ

Sau thời gian theo dõi, trong các ngày 15 và 16/3/2026, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp Công an các đơn vị, địa phương liên quan phá thành công chuyên án, đồng loạt bắt giữ các đối tượng trộm xe, trước khi chúng trốn ra các tỉnh phía Bắc. Ngoài Thắng, Cơ quan Công an bắt giữ 08 đối tượng khác (tuổi đời từ 16 đến 20, cùng trú xã Vân Du, tỉnh Nghệ An) về các hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tại Cơ quan CSĐT, các đối tượng bước đầu khai nhận, từ tháng 12/2025 đến tháng 3/2026 đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe mô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An và tỉnh Bắc Ninh. Đáng nói, ngoài mục đích trộm xe để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân, các đối tượng còn sử dụng xe trộm cắp được để tụ tập lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng trên các tuyến đường liên xã. Đến nay, Ban chuyên án đã thu giữ được 09 chiếc xe mô tô bị trộm cắp, tổng giá trị tài sản là gần 200 triệu đồng.

Tang vật chuyên án thu giữ

Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định tạm giữ hình sự Thái Đình Thắng và các đối tượng khác để đấu tranh, mở rộng chuyên án.

Tác giả: Văn Hậu - Hiếu Ky