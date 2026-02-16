Xử lý nghiêm người đàn ông điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 14/2, tổ tuần tra kiểm soát số 01, Phòng CSGT đang làm nhiệm vụ tại khối Tây Hồ 01, Phường Tây Hiếu, tỉnh Nghệ An tiến hành dừng xe ô tô bán tải BKS 37B - 149.10 để kiểm tra. Tổ công tác yêu cầu lái xe mở cửa kính để kiểm tra nồng độ cồn nhưng lái xe không chấp hành, ngồi trong xe hạ thấp kính hút thuốc. Tiến hành tuyên truyền, vận động, giải thích nhưng lái xe vẫn không chấp hành mà có dấu hiệu tăng ga. Tổ công tác nhanh chóng mở cửa lái xe, tuyên truyền, vận động lái xe xuống xe để đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh, nhưng lái xe tiếp tục không chấp hành mà ngồi trong xe hút thuốc, yêu cầu kiểm tra chuyên đề, có thái độ thách thức lực lượng CSGT. Tổ công tác đã báo cáo Lãnh đạo Phòng CSGT nội dung sự việc, đồng thời phối hợp cùng tổ công tác hình sự, Công an Phường Tây Hiếu đến để tuyên truyền, lúc đó lái xe mới xuống xe làm việc.

Hình ảnh Tổ công tác đặc biệt đội số 1, Công an Nghệ An kiểm tra lái xe Lê Văn L. (ảnh cắt từ video)

Tiến hành đo nồng đồ cồn đối với lái xe là Lê Văn L. (sinh năm 1979), trú tại thôn Tam Sơn, xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hoá, kết quả 0,466 mg/L khí thở (mức cao nhất). Qúa trình lập biên bản, lái xe Lê Văn L. không ký vào biên bản vi phạm, yêu cầu lực lượng CSGT cho xem chuyên đề và yêu cầu viết một số nội dung không đúng vào mẫu biên bản vi phạm. Mặc dù tổ công tác đã giải thích rõ quy định của pháp luật về quyền giải trình của anh L., nhưng anh L. vẫn không ký tên. Trước hành vi trên của lái xe Lê Văn L., Tổ công tác đã mời người làm chứng và tiến hành lập biên bản về hành vi vi phạm: điều khiển xe ô tô bán tải, nhãn hiệu Toyota, biển số 37B- 149.10 trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/lít, tạm giữ 01 giấy phép lái xe, đồng thời lập biên bản niêm phong phương tiện.

CSGT lập biên bản niêm phong phương tiện, chở về nơi tạm giữ

Được biết, đối với kết quả đo nồng độ cồn như trên thì người điều khiển sẽ bị áp dụng xử phạt ở mức cao nhất là phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng. Ngoài ra còn bị áp dụng biện pháp xử lý bổ sung, tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng và tạm giữ phương tiện đến 07 ngày theo quy định.

Tác giả: Cao Loan - Trọng Tuấn

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn