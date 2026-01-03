Phát hiện tài xế xe khách vi phạm nồng độ cồn khi đang chở 22 người

Ngày 2-1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết, tối 1-1, tổ công tác của Trạm CSGT Thăng Bình đã phát hiện một tài xế vi phạm nồng độ cồn trong lúc điều khiển phương tiện chở hàng chục hành khách.

Tài xế V.V.T bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn trong lúc điều khiển xe khách loại 45 chỗ ngồi

Theo đó, khoảng 20 giờ tối 1-1, trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa phận xã Thăng Bình (TP Đà Nẵng), trong quá trình thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Tổ công tác Trạm CSGT Thăng Bình đã dừng, kiểm tra ô tô khách BKS 47B-021.92, loại xe 45 chỗ, trên xe chở 22 hành khách, do lái xe V.V.T. (SN 1996, trú xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện lái xe vi phạm nồng độ cồn 0,142 mg/L khí thở.

Hành khách bị gián đoạn hành trình do lái xe vi phạm luật giao thông, phương tiện bị tạm giữ theo quy định

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện theo quy định, đồng thời yêu cầu sang khách qua phương tiện khác để tiếp tục hành trình, bảo đảm an toàn cho người dân.

Với lỗi vi phạm trên, tài xế V.V.T bị xử phạt từ 6-8 triệu đồng và trừ 4 điểm trên GPLX.

Chỉ trong 15 ngày đầu thực hiện đợt cao điểm, Trạm CSGT Thăng Bình đã xử lý 25 trường hợp ô tô kinh doanh vận tải hành khách vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trong đó, có 3 trường hợp lái xe vi phạm về nồng độ cồn, 3 trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy và 5 trường hợp vi phạm về tốc độ.

Tác giả: Trần Thường

Nguồn tin: Báo Người lao động