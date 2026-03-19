Cận cảnh ngôi nhà 'mỏng nhất Cần Thơ' đang gây sốt

Những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao trước một căn nhà thiết kế "siêu mỏng" tại TP Cần Thơ. Ảnh: @dang.1102
Nhìn thoáng qua, mọi người đều nghĩ ngôi nhà trông như chỉ có một bức tường trắng mỏng dựng thẳng đứng. Ảnh: Người lao động
Theo thông tin trên Báo Người lao động, ngôi nhà nằm trên đường Lý Thái Tông, phường Sóc Trăng. Ảnh: chụp video Người lao động
Mặt tiền ngôi nhà dài khoảng 15 m, chiều sâu chỗ rộng nhất khoảng 5 m, nhưng chỗ hẹp nhất chỉ hơn một gang tay. Ảnh: chụp màn hình
Ngôi nhà gồm một trệt, một lầu, có 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Ảnh chụp màn hình
Ngôi nhà hiện vẫn có người ở bình thường, có đầy đủ công năng, nội thất như các ngôi nhà khác. Ảnh chụp màn hình
Theo lãnh đạo UBND phường Sóc Trăng, ngôi nhà "siêu mỏng" này đang thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người. Ảnh chụp màn hình
Ngôi nhà được xây dựng khoảng tháng 4/2025, thời điểm khu vực đang giải tỏa để xây mới tuyến đường Lý Thánh Tông. Ảnh: Facebook
Hiện cơ quan chức năng có cho rà soát lại diện tích và giấy tờ của ngôi nhà. Ảnh chụp màn hình
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn