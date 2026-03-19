Nhờ bạn thẩm định trầm hương, người đàn ông ở Gia Lai "chết lặng"

Ngày 19-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ việc ông T.V.M (SN 1972, trú xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk) trình báo bị lừa đảo mua trầm hương.

Theo thông tin ban đầu, ngày 11-1, một người đàn ông chủ động gọi điện cho ông T.V.M nói đang có 2 cục trầm hương muốn bán và hẹn đến khu vực buôn Choanh, xã Uar, tỉnh Gia Lai để xem hàng.

Khi ông T.V.M tới nơi, thì người đàn ông cho xem 2 mảnh gỗ có mùi rất thơm, to bằng nửa bàn tay và nói nhặt được 2 mảnh gỗ ở khu vực suối 13, xã Ia Rsai và ra giá 300 triệu đồng. Do trước đó ở khu vực suối 13 đã có người trúng trầm hương nên ông T.V.M tin theo.

Sau khi bỏ 300 triệu đồng để mua phải 2 cục trầm hương giả, người đàn ông đến công an trình báo

Tuy nhiên, ông T.V.M không biết cách phân biệt trầm hương thật, giả nên đã chụp hình ảnh 2 miếng gỗ và gửi cho 2 người bạn chuyên thu mua trầm hương xem. Sau khi xem xong, một người tên N.V.S nói hai mảnh gỗ là trầm hương thật, nếu bán ra phải được trên 3 tỉ đồng và hứa sẽ tìm cách bán giúp.

Theo ông T.V.M, vì tham tiền và tin lời bạn đã thẩm định nên đã bỏ 300 triệu đồng mua 2 mảnh gỗ trên. Tuy nhiên, khi đưa về nhà thì mới biết là trầm hương giả, nên biết mình bị lừa. Ông T.V.M đã liên hệ với người bán nhưng không được nên đến Công an xã Uar trình báo sự việc.

Vào cuộc điều tra, Công an xã Uar đã tìm được người bán trầm hương giả cho ông T.V.M. Ngoài ra, công an còn mời 2 người bạn của ông T.V.M lên làm rõ vụ việc. Bước đầu, các đối tượng khai nhận biết ông T.V.M có nhu cầu mua trầm hương nhưng không có kiến thức nên đã cùng nhau dựng lên vở kịch trên để lừa tiền.

Sau khi được thông báo vụ việc, ông T.V.M đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai, Công an xã Uar đã chỉ đạo, điều tra thu hồi tài sản cho mình. "Nếu không có cơ quan công an điều tra thì tôi đã mất số tiền trên và không bao giờ biết được sự thật bộ mặt của những người bạn tôi" - ông T.V.M viết trong thư cảm ơn.

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động