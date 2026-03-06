Măng tây - “vua” rau xanh: Bổ dưỡng đến đâu mà được ví như siêu thực phẩm?

Trên thị trường hiện nay, măng tây được chia thành ba loại phổ biến: Măng tây tím có màu đặc trưng nhờ giàu anthocyanin, thân mềm, vị ngọt và thơm nhẹ nhưng ít chất xơ hơn, chủ yếu trồng tại Úc. Măng tây xanh phổ biến nhất, được trồng nhiều ánh sáng nên có màu xanh đậm, thân chắc, dinh dưỡng cao dù hơi đắng nhẹ. Trong khi đó, măng tây trắng có nguồn gốc châu Âu, trồng trong bóng tối nên không quang hợp, thân màu trắng và thường có giá cao hơn do quy trình canh tác cầu kỳ.

Những lợi ích nổi bật đối với sức khỏe

Nhờ giàu vitamin, khoáng chất, chất xơ và ít calo, măng tây mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể.

Cải thiện hệ tiêu hóa

Măng tây chứa inulin - một dạng prebiotic có tác dụng nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh và tăng cường sức khỏe tiêu hóa. Inulin cũng là chất xơ hòa tan, hỗ trợ làm mềm phân, giảm đầy hơi và cải thiện quá trình tiêu hóa. Hàm lượng chất xơ và nước dồi dào trong măng tây còn góp phần ngăn ngừa táo bón, duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Nhờ giàu vitamin, khoáng chất, chất xơ và ít calo, măng tây mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể

Hỗ trợ giảm cân an toàn

Với đặc điểm giàu chất xơ nhưng ít chất béo bão hòa và năng lượng thấp, măng tây là thực phẩm phù hợp cho người thừa cân, béo phì. Chất xơ giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế ăn quá mức, từ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng một cách tự nhiên và an toàn.

Tốt cho phụ nữ mang thai

Măng tây là nguồn cung cấp folate (vitamin B9) dồi dào - dưỡng chất quan trọng trong thai kỳ. Trong 100g măng tây có khoảng 52 mcg folate, đáp ứng khoảng 22% nhu cầu hằng ngày của phụ nữ mang thai. Folate giúp giảm nguy cơ dị tật ống thần kinh ở thai nhi, trong đó có nứt đốt sống, đồng thời hỗ trợ sự phát triển toàn diện của trẻ.

Chống oxy hóa, làm chậm lão hóa

Phân tích thành phần hóa học cho thấy măng tây chứa glutathione - một hợp chất chống oxy hóa mạnh. Chất này giúp bảo vệ tế bào khỏi tác động của gốc tự do và tia cực tím, góp phần làm chậm quá trình lão hóa da, hạn chế nếp nhăn, đồi mồi và tàn nhang. Việc bổ sung măng tây vào khẩu phần ăn được xem là giải pháp tự nhiên giúp cải thiện sức khỏe làn da.

Bảo vệ thị lực

Nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là vitamin và glutathione, măng tây có thể góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh lý về mắt như đục thủy tinh thể hay quáng gà, đồng thời hỗ trợ duy trì thị lực khỏe mạnh.

Cải thiện tâm trạng, giảm nguy cơ trầm cảm

Măng tây cung cấp vitamin B12, folate và tryptophan - những dưỡng chất liên quan đến hoạt động của hệ thần kinh. Việc bổ sung đầy đủ các chất này có thể giúp cải thiện tâm trạng, hỗ trợ giấc ngủ và giảm nguy cơ trầm cảm ở những người thiếu hụt vi chất.

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Dù chưa có bằng chứng khẳng định măng tây có thể ngăn ngừa ung thư, nhưng nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa, loại rau này giúp trung hòa gốc tự do - một trong những nguyên nhân gây tổn thương tế bào. Bên cạnh đó, chế độ ăn giàu chất xơ từ rau củ như măng tây được cho là có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Ngăn ngừa loãng xương

Măng tây là nguồn vitamin K đáng kể - dưỡng chất cần thiết cho quá trình hình thành và duy trì mật độ xương. Ngoài ra, các khoáng chất như sắt, phốt pho, kali, kẽm và magie trong măng tây cũng góp phần hỗ trợ hệ xương chắc khỏe, hạn chế nguy cơ loãng xương.

Lưu ý khi sử dụng

Măng tây nhìn chung an toàn khi ăn, nhưng có thể khiến nước tiểu có mùi đặc trưng do hợp chất chứa lưu huỳnh phân hủy trong cơ thể - hiện tượng này không gây hại. Người dùng thuốc chống đông máu như warfarin nên thận trọng vì hàm lượng vitamin K cao trong măng tây có thể làm giảm hiệu quả thuốc và cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Tác giả: Chung Thủy (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn