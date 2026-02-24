Bóc gỡ nhiều đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả và thực phẩm chức năng giả dịp Tết

Bên cạnh đấu tranh ngăn chặn thực phẩm "bẩn", lực lượng Công an tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh có nghi vấn về buôn bán hàng giả, triệt phá bóc gỡ nhiều đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả, thuốc giả quy mô lớn.

Thuốc giả, thực phẩm chức năng giả công khai bán trên chợ thuốc

Hàng giả thương hiệu vốn dĩ thường chỉ bán chui lủi thế nhưng điều đáng lo ngại là các sản phẩm làm giả lại được tiêu thụ ở chợ thuốc lớn nhất tại Hà Nội với số lượng lớn. Vụ việc chỉ vỡ lở, nhiều người tiêu dùng mới biết mình bị lừa khi ngay trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát PCTP về môi trường triệt phá thành công đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả thương hiệu, xuất xứ nước ngoài do nhóm đối tượng Nguyễn Văn Xuân (SN 1995), trú tại phường Bằng Liệt, Hà Nội và Nguyễn Đức Minh (SN 1990), trú tại CT1C phòng 1408, Tập thể Thông tấn xã Việt Nam, phường Định Công, TP Hà Nội cầm đầu.

Lực lượng Công an khám xét, thu giữ hàng tấn nguyên liệu không rõ nguồn gốc để sản xuất "thực dưỡng Fucoidan" tại Công ty cổ phần Dược BMP.

Qua khám xét, Cơ quan điều tra đã thu giữ hàng ngàn hộp thuốc, thực phẩm chức năng bổ sung vi chất, tăng cường sức khỏe giả như: viên trắng da, thực phẩm bổ sung Collagen, viên bổ sung DHA, viên canxi tăng chiều cao, thuốc điều trị xương khớp với các tên gọi Glucosamine, Collagen Biontin, DHA Plus, GH Creation, Viên nám Glutathion 600… với nhãn mác bao bì xuất xứ Mỹ, Australia, Nhật Bản. Cơ quan Công an cũng thu giữ hàng chục tấn nguyên liệu không rõ nguồn gốc và nhiều máy móc, thiết bị phục vụ việc sản xuất thuốc giả và thực phẩm chức năng giả tại nhiều tỉnh, thành.

Nguyễn Văn Xuân, đối tượng chủ chốt trong đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả quy mô lớn này khai nhận, sau khi làm xong thì chào hàng và bán trên chợ thuốc lớn nhất Thủ đô Hapulico. Khi bán trên chợ thuốc Hapulico thì không cần có hóa đơn chứng từ; lượng thuốc, thực phẩm chức năng giả do đường dây của Xuân sản xuất, bán trên chợ thuốc Hapulico chiếm khoảng 50%. Số hàng giả còn lại được bán trên các nền tảng trực tuyến với danh nghĩa hàng xách tay.

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết, không có kiến thức để phân biệt, kiểm chứng chất lượng sản phẩm của người dân, nhất là ở nhóm khách hàng là người cao tuổi và phụ nữ, Xuân và các đối tượng đã mua nguyên liệu trôi nổi trên thị trường để làm giả. Quy trình sản xuất được tổ chức khép kín, từ trộn nguyên liệu, ép viên, đóng gói đến hoàn thiện sản phẩm, sau đó tung ra thị trường dưới vỏ bọc hàng ngoại nhập, hàng chính hãng từ Mỹ, Nhật, Australia... Qua giám định cho thấy, dù được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội, thuê livestream ở nước ngoài để quảng cáo, tạo niềm tin với người tiêu dùng rằng sản phẩm có nguồn gốc chính hãng xuất xứ từ Mỹ, Nhật, Australia... nhưng thực chất những sản phẩm này được Xuân và các đối tượng trong nước sản xuất từ nguồn nguyên liệu trôi nổi không rõ nguồn gốc. Trong số các sản phẩm bị làm giả, có những sản phẩm chứa chất cấm có nguy cơ gây đột quỵ và suy tim.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Thanh Hoá còn phát hiện, bóc gỡ đường dây chuyên buôn bán thuốc đông y giả dạng hộp, nhóm đối tượng này ở Thanh Hóa và một số tỉnh Vĩnh Long, An Giang và TP Hồ Chí Minh. Các loại thuốc này có tên Profeessor's Pill (thường gọi là viên khớp xanh), Mujarhabat Kapsul (thường gọi là khớp đỏ), Cường lực Toan Thống Linh, Tọa Cốt Thiên Ma, Seng Yong Wan, Tọa cốt thần kinh cốt, Tuyết Liên Phong Thấp Linh, Não Xanh, Não đỏ, Thoái Cốt Hoàn, Tăng Phì Hoàn, Kiện Tỳ Khai Vị Bổ Hoàn, Toan Thống Linh, Hoa đà kim đơn… được quảng cáo dùng chữa bệnh xương khớp, thuốc bổ trợ sức khỏe cho người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em. Tất cả các loại thuốc trên đều ghi trên vỏ bao bì có nguồn gốc nước ngoài, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và không được phép lưu hành tại thị trường Việt Nam. Qua giám định cho thấy thành phần trong một số sản phẩm có thuốc giảm đau corticoid, một số loại chất cấm dùng trong y dược.

Cũng trong đợt cao điểm phòng, chống tội phạm này, ngay sát Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Cục Cảnh sát PCTP về môi trường phối hợp Công an tỉnh Bắc Ninh cũng vừa bóc gỡ đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm bổ trợ sức khỏe với tên gọi "Thực dưỡng Fucoidan" do Công ty cổ phần Dược BMP có trụ sở tại xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh sản xuất và Công ty cổ phần Dược phẩm B.A Việt Nam là đơn vị tự công bố và chịu trách nhiệm về sản phẩm. "Thực dưỡng Fucoidan" được các đối tượng quảng cáo rầm rộ có tác dụng ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư, chuyên dành cho người mắc các bệnh như mỡ máu, tiểu đường và ung thư. Tuy nhiên, kết quả giám định xác định sản phẩm này là hàng giả, không bảo đảm hàm lượng, thành phần và nguồn gốc như công bố. Thành phần của "Thực dưỡng Fucoidan" được công bố là nhập khẩu từ Nhật Bản nhưng thực tế là nguyên liệu giá rẻ bằng 1/10, có nguồn gốc từ Trung Quốc, một số thành phần đạt tỷ lệ rất thấp chỉ bằng 10% so với công bố. Đường dây này đã lừa dối người tiêu dùng trong thời gian dài với số lượng bán ra thị trường từ năm 2023 đến nay khoảng trên 200.000 sản phẩm giả.

Quyết liệt triển khai cao điểm

Thiếu tướng Thân Văn Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCTP về môi trường cho biết, những kết quả của lực lượng Cảnh sát môi trường và Công an hai tỉnh Thanh Hóa và Bắc Ninh đã đạt được trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ ANTT Tết Nguyên đán Bính Ngọ, đặc biệt là chuyên án điển hình đấu tranh phòng, chống tội phạm về môi trường và an toàn thực phẩm, cụ thể là trong công tác phòng, chống hàng giả lĩnh vực y tế thuốc chữa bệnh và thực phẩm chức năng vừa qua cho thấy sự sắc bén về nghiệp vụ, thể hiện sự quyết liệt trong việc triển khai thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ ANTT Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các sự kiện lớn của đất nước như: bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các lễ hội đầu Xuân theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Thành công của các chuyên án trên mang có ý nghĩa rất quan trọng, tạo dư luận rất lớn trong xã hội, bởi hậu quả từ việc sử dụng thuốc giả và thực phẩm chức năng giả tiềm ẩn nguy cơ rất lớn đối với an toàn sức khỏe, tính mạng của người tiêu dùng, trong đó, chủ yếu là những người yếu thế như: người già và trẻ em. Các cháu bé rất cần dinh dưỡng để phát triển đáng lẽ mua được sữa dinh dưỡng, thực phẩm chức năng bổ trợ hay các cụ già ốm yếu không ăn được cơm, mua sữa và thuốc, thực phẩm chức năng bổ dưỡng với hy vọng có sức khỏe thì lại mua phải sữa giả, thuốc, thực phẩm chức năng rởm không những không chữa được bệnh mà còn gây nguy hiểm hơn tới sức khỏe. Chính vì vậy, phát hiện và triệt phá để chấm dứt hàng giả, hàng kém chất lượng là vô cùng cần thiết nhằm kiến tạo xã hội an toàn và bền vững cho người dân. Việc, lực lượng Công an liên tiếp bóc gỡ, triệt xóa các đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả, thuốc giả quy mô lớn thời gian vừa qua đã tạo tiếng vang lớn trong dư luận, không chỉ góp phần bảo vệ trực tiếp sức khỏe, quyền lợi của nhân dân và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp chân chính mà còn củng cố niềm tin của quần chúng đối với lực lượng CAND.

Tác giả: P. Tâm

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân