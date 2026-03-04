Muốn không mắc bệnh tiểu đường hãy ngăn chặn quá trình đường hóa

Muốn ngăn ngừa bệnh tiểu đường, cần chống đường hóa cho cơ thể. Ảnh minh họa: L.C.

Bệnh tiểu đường có thể do các nguyên nhân như di truyền, yếu tố tinh thần, rối loạn chức năng miễn dịch, độc tố gốc tự do… dẫn đến suy giảm chức năng đảo tụy, kháng insulin… gây ra các chứng rối loạn chuyển hóa đường, protein. Biểu hiện lâm sàng chính là đường huyết cao. Trường hợp thường gặp nhất là tiểu đường type 1, tiểu đường type 2; ngoài ra còn có trường hợp đặc biệt như tiểu đường thai kỳ.

Dựa theo thống kê của Hiệp hội Đái tháo đường Quốc tế, năm 2017 cả thế giới có tới 425 triệu bệnh nhân đái tháo đường là người trưởng thành, trong đó Trung Quốc trở thành quốc gia có nhiều bệnh nhân đái tháo đường nhất với 114 triệu bệnh nhân. Vậy AGEs có liên quan gì đến bệnh tiểu đường?

Đầu tiên, nhóm bệnh nhân mắc đái tháo đường chứa rất nhiều AGEs trong cơ thể, sự tích lũy AGEs có liên quan trực tiếp đến sự gia tăng khả năng mắc tiểu đường. Một nghiên cứu kéo dài bảy năm của Jimenez và cộng sự đã phát hiện số lượng AGEs tích lũy trong cơ thể bệnh nhân tiểu đường cao hơn những người có chỉ số đường huyết bình thường.

Nghiên cứu đối với nhóm người trung niên và carboxymethyl lysine (CML, một trong những AGEs) phát hiện sự tăng lên của CML có liên quan đến tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường, nghĩa là chỉ số CML có thể dự báo tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường trong tương lai.

Đối với nhóm người khỏe mạnh, lượng AGEs tích lũy là nguy cơ ban đầu quan trọng đối với bệnh tiểu đường, có thể dự báo tỷ lệ mắc đái tháo đường trong tương lai.

Nghiên cứu chỉ ra, nhóm người có lượng tích lũy AGEs trong cơ thể lớn hơn 400µU/mL có nguy cơ suy giảm đường huyết lúc đói cao hơn 1,98 lần trong bảy năm, lượng AGEs tích lũy hơn 450µU/mL thì nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao hơn 10,7 lần trong bảy năm. Như vậy có thể chứng minh rằng lượng AGEs tích lũy lớn có liên quan đến khả năng mắc bệnh tiểu đường.

Thứ hai, sự khởi phát của bệnh tiểu đường đi kèm với sự sản sinh và tích lũy của AGEs, nó là nguyên nhân quan trọng dẫn đến bệnh tiểu đường và các biến chứng mạn tính. Nói chung kháng insulin có liên quan đến dinh dưỡng quá độ và béo phì, sinh ra do stress, oxy hóa và viêm mạn tính tăng cao trong cơ thể.

Trong những năm gần đây, có rất nhiều nghiên cứu phát hiện rằng sự tích lũy của AGEs có thể làm tổn thương, khô héo tế bào β, trực tiếp dẫn đến thiếu hụt insulin, cuối cùng gây bệnh đái tháo đường. Ngày càng có bằng chứng xác thực cho thấy AGEs tăng lên có thể là yếu tố rủi ro quan trọng dẫn tới đái tháo đường type 1, tế bào β tổn thương và kháng insulin ngoại vi.

Do đó có thể thấy rằng AGEs có tác động quan trọng đến sự hình thành và phát triển của bệnh đái tháo đường, qua đây ta cũng thấy được tầm quan trọng của việc chống đường hóa.

Nguồn tin: znews.vn