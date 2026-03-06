Bộ Nội vụ nói gì về thông tin 'giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5 được nghỉ 9 ngày liền'?

Hà Nội là điểm đến hấp dẫn nhất đối với khách du lịch trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Những ngày gần đây, nhiều thông tin trên mạng xã hội bàn luận về việc cơ quan chức năng đang xem xét hoán đổi ngày làm việc để nối kỳ nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương với kỳ nghỉ 30-4 và 1-5 để tạo ra đợt nghỉ lễ kéo dài 9 ngày liên tiếp, tương tự đợt nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vừa qua.

Thực hư kỳ nghỉ lễ 9 ngày

Gửi tới Tuổi Trẻ Online, bạn đọc Lê Minh bày tỏ: "Vậy nghiên cứu cho nghỉ luôn thứ ba và thứ tư (28 và 29-4) tức sau ngày nghỉ bù thứ hai 27-4 (giỗ Tổ) để người lao động nghỉ một mạch từ thứ bảy (25-4 đến hết chủ nhật 3-5). Sau đó đi làm bù hai thứ bảy tiếp theo".

Tương tự, độc giả tên Phúc nêu quan điểm cấp có thẩm quyền có thể cho nghỉ một mạch từ lễ giỗ Tổ Hùng Vương cho đến 30-4, 1-5 và cho làm bù sau đó.

Tuy vậy, đại diện Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) khẳng định số ngày nghỉ của các dịp lễ nêu trên đã được quy định trong Bộ luật Lao động 2019 và hiện chưa có đề xuất điều chỉnh.

Năm 2026, ngày giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch) rơi vào chủ nhật, tức ngày 26-4 dương lịch. Do trùng ngày nghỉ hằng tuần, người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày thứ hai kế tiếp, qua đó có 3 ngày nghỉ liên tiếp.

Trong khi đó, hai ngày lễ lớn là 30-4 và 1-5 trong năm 2026 lần lượt rơi vào thứ năm và thứ sáu. Với những người lao động không phải đi làm thứ bảy, kỳ nghỉ sẽ kéo dài 4 ngày liên tục, từ 30-4 đến hết ngày 3-5, nhờ nối liền với hai ngày nghỉ cuối tuần.

Đáng chú ý, do hai kỳ nghỉ diễn ra gần nhau, người lao động sẽ nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, sau đó đi làm lại trong hai ngày (28 và 29-4) trước khi bước vào kỳ nghỉ 30-4 và 1-5. Như vậy, cán bộ, công chức và người lao động không được nghỉ liên tục 9 ngày từ 25-4 đến 3-5 như thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội.

Theo điều 112 Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ 11 ngày lễ, Tết hưởng nguyên lương mỗi năm, gồm: Tết dương lịch (1 ngày), Tết Nguyên đán (5 ngày), giỗ Tổ Hùng Vương (1 ngày), Ngày Chiến thắng 30-4 (1 ngày), Quốc tế Lao động 1-5 (1 ngày) và Quốc khánh 2-9 (2 ngày). Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền và 1 ngày Quốc khánh của nước họ.

Các bạn trẻ diện cổ phục trên bờ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) - Ảnh: PHÚC TÀI

Các ngày nghỉ lễ còn lại trong năm 2026

Sau kỳ nghỉ 30-4 và 1-5, người lao động tiếp tục được nghỉ dịp Quốc khánh 2-9. Cụ thể công chức, viên chức, người lao động được nghỉ từ thứ bảy ngày 29-8 đến hết thứ tư ngày 2-9. Tổng cộng, kỳ nghỉ này kéo dài 5 ngày, gồm 2 ngày nghỉ lễ theo quy định, 2 ngày nghỉ cuối tuần và 1 ngày nghỉ do hoán đổi lịch làm việc.

Đối với khối doanh nghiệp, người sử dụng lao động quyết định cho nghỉ ngày 2-9 và chọn thêm 1 ngày liền kề trước hoặc sau nhưng phải thông báo phương án nghỉ ít nhất 30 ngày trước khi thực hiện.

Đặc biệt, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Trong đó nghị quyết nhấn mạnh thống nhất chọn ngày 24-11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam" là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương. Nhân dân được nâng cao khả năng thụ hưởng văn hóa, đội ngũ văn nghệ sĩ được động viên sáng tạo, toàn xã hội đề cao, thực hành lối sống văn hóa, văn minh.

Do ngày 24-11-2026 rơi vào thứ ba, người lao động được nghỉ 1 ngày. Như vậy, sau khi thể chế hóa chủ trương của Bộ Chính trị, năm 2026 sẽ được thêm 1 ngày nghỉ lễ, nâng số ngày nghỉ chính thức lên 12 ngày.

Nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương Theo Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương khi kết hôn (3 ngày); con đẻ hoặc con nuôi kết hôn (1 ngày); cha mẹ, vợ chồng, con qua đời (3 ngày). Người lao động sẽ được nghỉ không lương 1 ngày khi thông báo với chủ sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; cha hoặc mẹ kết hôn hoặc anh, chị, em ruột kết hôn. Đáng chú ý, cứ mỗi 5 năm làm việc cho cùng một chủ sử dụng lao động, số ngày nghỉ hằng năm của người lao động sẽ được tăng thêm 1 ngày.

Tác giả: Hà Quân

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ