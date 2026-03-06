Chủ tịch Quỹ Pavo Capital Group (Thụy Sỹ) làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An

Quang cảnh buổi làm việc

Làm việc với đoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh bày tỏ vinh dự được đón tiếp Đoàn công tác của Quỹ Pavo Capital Group đến thăm và làm việc tại tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh phát biểu tại buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh đã thông tin về điều kiện tự nhiên và tình hình – kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2025. Nghệ An nằm ở vị trí chiến lược của khu vực Bắc Trung Bộ của Việt Nam, có diện tích tự nhiên gần 16.500 km2, là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hệ thống giao thông hội tụ đầy đủ các tuyến đường bộ, đường hàng không, đường biển, đường thủy nội địa, đường sắt và các cửa khẩu. Tỉnh có dân số đông, nguồn lao động dồi dào.

Mức tăng trưởng GRDP của tỉnh trong năm 2025 là 8,44%, xếp thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ và thứ 13 cả nước. Đặc biệt, thu hút vốn đầu tư FDI là một điểm sáng, khi trong 3 năm liên tiếp, Nghệ An nằm trong nhóm 10/63 tỉnh, thành thu hút vốn FDI lớn nhất cả nước. Năm 2025, thu hút vốn FDI vượt mốc 1 tỷ USD với 25 dự án cấp mới, tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Nghệ An đã thu hút 173 dự án FDI đăng ký đầu tư, với tổng vốn đăng ký gần 7,1 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu năm 2025 đạt 4,5 tỷ USD, tăng 42,6% so với năm trước, hàng hóa của Nghệ An đã có mặt tại 170 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hiện nay, lãnh đạo tỉnh đang chỉ đạo đôn đốc triển khai các dự án hạ tầng quan trọng trên địa bàn để kịp khởi công vào dịp 30/4 như: Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy; Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập. ..

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã giới thiệu về định hướng thu hút đầu tư của tỉnh. Đó là, tỉnh Nghệ An mong muốn thu hút các dự án sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao; công nghiệp hỗ trợ; công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp; phát triển kết cấu hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu và phát triển...

Ông Trần Bảo Toàn – Chủ tịch Quỹ Pavo Capital Group phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Bảo Toàn – Chủ tịch Quỹ Pavo Capital Group đánh giá cao sự phát triển của tỉnh Nghê An thời gian qua. Ông Trần Bảo Toàn đã giới thiệu về quá trình phát triển của Quỹ Pavo Capital Group và những lĩnh vực quỹ đầu tư; các điều khoản trong huy động các nguồn vốn đầu tư… Chủ tịch Quỹ Pavo Capital Group cho biết sẽ nghiên cứu các cơ chế, chính sách của tỉnh để đầu tư các dự án trên địa bàn.

Đối với các lĩnh vực mà Quỹ Pavo Capital Group quan tâm như đầu tư hạ tầng xử lý ngập úng các đô thị, hạ tầng năng lượng, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chế biến lâm sản, nông sản; tài chính xanh, năng lượng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu, đề nghị tỉnh Nghệ An cung cấp một số danh mục đề xuất dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh mong muốn Chủ tịch Quỹ Pavo Capital Group tiếp tục nghiên cứu đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh; đồng thời với quy mô phát triển của Quỹ Pavo Capital Group sẽ giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của Nghệ An tới các nhà đầu tư trên thế giới, nhất là lĩnh vực lâm nghiệp, giáo dục... Tỉnh Nghệ An sẽ giới thiệu Quỹ Pavo Capital Group tới các nhà đầu tư lớn của tỉnh.

Tỉnh Nghệ An tặng quà lưu niệm tới Đoàn công tác

Quỹ Pavo Capital Group là một quỹ đầu tư lớn của Thuỵ Sỹ; chuyên cung cấp dịch vụ quản lý quỹ, danh mục đầu tư và tư vấn tài chính cho nhà đầu tư trong và ngoài nước, với trọng tâm đầu tư vào tài chính xanh, bền vững. Trong khuôn khổ chương trình công tác tại Thụy Sĩ năm 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh đã có buổi làm việc với Chủ tịch Điều hành Pavo Capital Group và gửi lời mời về thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An.

