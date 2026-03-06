Là "thần dược” giảm cân, giấm táo sử dụng kiểu này lại cực hại sức khỏe

Uống giấm táo nguyên chất

Đây là sai lầm phổ biến và nguy hiểm nhất mà nhiều người mắc phải khi muốn giảm cân cấp tốc. Giấm táo có nồng độ axit axetic rất cao, nếu uống trực tiếp không pha loãng sẽ gây bỏng rát thực quản, tổn thương niêm mạc dạ dày và làm mòn men răng không thể phục hồi. Cách an toàn nhất là luôn pha loãng ít nhất 1-2 muỗng canh giấm táo với khoảng 200ml nước lọc trước khi dùng.

Uống giấm táo ngay sau khi ăn no

Nhiều người lầm tưởng uống giấm táo sau bữa ăn sẽ giúp tiêu hóa nhanh hơn, nhưng thực tế lại ngược lại. Giấm táo có đặc tính làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày, điều này có thể gây ra tình trạng đầy hơi, khó tiêu và trào ngược axit đối với một số người. Thời điểm lý tưởng nhất là uống trước bữa ăn khoảng 20-30 phút để giúp kiểm soát lượng đường huyết và tạo cảm giác no tự nhiên.

(Ảnh minh họa: VTCNews)

Sử dụng giấm táo khi đang bị viêm loét dạ dày

Nếu bạn đang gặp các vấn đề về đường tiêu hóa như đau dạ dày, viêm loét hành tá tràng, hãy tránh xa giấm táo. Tính axit mạnh của nó sẽ kích thích các vết loét, gây đau thắt dữ dội và khiến tình trạng viêm nhiễm trở nên tồi tệ hơn. Việc cố chấp sử dụng giấm táo trong trường hợp này có thể dẫn đến thủng dạ dày hoặc xuất huyết tiêu hóa rất nguy hiểm.

Uống giấm táo ngay trước khi đi ngủ

Nằm xuống ngay sau khi uống giấm táo là một sai lầm tai hại vì axit có thể trào ngược lên thực quản trong khi bạn ngủ. Do thực quản không có lớp màng bảo vệ dày như dạ dày, việc tiếp xúc với axit giấm trong thời gian dài sẽ gây viêm thực quản mãn tính và hỏng men răng. Các chuyên gia khuyên bạn nên uống giấm táo ít nhất 30 phút trước khi nằm để đảm bảo an toàn.

Uống giấm táo nguyên chất hoặc pha quá đặc

Đây là sai lầm nguy hiểm nhất vì giấm táo chứa axit axetic có tính ăn mòn cao. Việc uống trực tiếp hoặc pha quá đặc có thể gây bỏng rát thực quản và niêm mạc dạ dày, dẫn đến viêm loét. Ngoài ra, axit đậm đặc sẽ nhanh chóng ăn mòn men răng, gây ê buốt và làm hỏng răng. Để an toàn, bạn luôn phải pha loãng 1-2 muỗng canh giấm táo với ít nhất 200-250ml nước.

Dùng quá liều lượng khuyến cáo mỗi ngày

Việc lạm dụng giấm táo với liều lượng quá lớn, vượt quá 2 muỗng canh (khoảng 30ml) mỗi ngày, có thể mang lại nhiều hậu quả tiêu cực. Dùng quá liều trong thời gian dài không chỉ làm tăng nguy cơ tổn thương đường tiêu hóa và răng miệng mà còn có thể dẫn đến hạ kali máu và tiềm ẩn nguy cơ giảm mật độ xương do làm tăng tính axit trong máu.

Để giấm táo tiếp xúc trực tiếp quá lâu với da và răng

Dù có tác dụng làm đẹp, nhưng việc đắp giấm táo nguyên chất lên da để trị mụn hoặc ngậm giấm táo để trắng răng là những hành động "tàn phá" cơ thể. Axit nồng độ cao sẽ gây bỏng da, kích ứng đỏ rát và khiến răng trở nên nhạy cảm, ê buốt kinh niên. Sau khi uống nước pha giấm táo, bạn nên súc miệng bằng nước sạch hoặc uống bằng ống hút để hạn chế tối đa việc axit tiếp xúc với men răng.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: Báo VOV