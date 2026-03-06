Hai trọng tài FIFA Malaysia điều hành trận “derby Thủ đô” tại vòng 15 V.League

Trọng tài chính của trận đấu là ông Muhammad Nazmi Bin Nasaruddin (SN 1990), hiện được đánh giá là một trong những trọng tài hàng đầu của Malaysia. Ông cũng là trọng tài nước ngoài đầu tiên được mời điều hành trận Siêu Cúp Quốc gia Việt Nam vào tháng 8/2024. Trước đó, năm 2016, ông từng lần đầu cầm còi tại V.League trong trận CLB Hải Phòng thắng Hà Nội T&T (nay là CLB Hà Nội) với tỷ số 2-1 trên sân Lạch Tray.

Hai trọng tài FIFA người Malaysia sẽ "cầm cân nẩy mực" trận derby Hà Nội tại vòng 15 LPBank V.League. Ảnh: VPF.

Trọng tài còn lại là Muhammad Izzul Fikri Bin Kamaruzaman (SN 1995), được công nhận là trọng tài FIFA từ năm 2016 và cũng khá quen thuộc với các sân cỏ V.League. Một số trận đấu ông từng làm nhiệm vụ có thể kể đến như cuộc đối đầu giữa CLB Hà Nội và Thép Xanh Nam Định tại vòng 21 V.League 2024/25, hay trận Quy Nhơn Bình Định (nay là CLB Quy Nhơn United) gặp CLB Hà Nội ở vòng 26 cùng mùa giải.

Đây là lần thứ hai ở mùa giải năm nay trọng tài Bin Kamaruzaman làm nhiệm vụ tại giải VĐQG Việt Nam. Trước đó, ông từng tham gia điều hành trận đấu giữa CLB CAHN và Ninh Bình tại vòng 12 LPBank V.League mùa giải 2025/2026.

CAHN hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng LPBank V.League mùa giải 2025/2026.

Trước thềm trận derby Thủ đô, CLB CAHN đang có phong độ ấn tượng khi dẫn đầu bảng xếp hạng LPBank V.League mùa giải 2025/2026 và cho thấy sự ổn định trong lối chơi ở những vòng đấu gần đây. Trong khi đó, CLB Hà Nội cũng đang nỗ lực bám đuổi nhóm đầu, với quyết tâm giành điểm trong trận đấu được xem là một trong những cuộc đối đầu đáng chú ý nhất của vòng 15.

Theo lịch thi đấu, trận “derby Thủ đô” giữa CLB Hà Nội và CLB CAHN sẽ diễn ra vào 19h15 ngày 9/3 trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội).

Tác giả: Nguyễn Bình

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân