Trường Sĩ quan Chính trị tăng chỉ tiêu tuyển sinh quân sự

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh Trường Sĩ quan Chính trị năm 2025 - Ảnh: NTCC

Ngày 5-3, Trường Sĩ quan Chính trị (Bộ Quốc phòng) phát hành tờ rơi tuyển sinh hệ quân sự năm 2026, dự kiến tuyển 779 học viên, tăng 13 học viên so với năm 2025. Trường tuyển thí sinh nam trên cả nước, trong đó dành 428 chỉ tiêu miền Bắc, 351 chỉ tiêu miền Nam.

Nhà trường tuyển sinh ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, sử dụng 4 tổ hợp xét tuyển, gồm: C01 (văn, toán, lý), C03 (văn, toán, sử), C04 (văn, toán, địa), D01 (văn, toán, tiếng Anh).

Về phương thức tuyển sinh, nhà trường sử dụng 3 phương thức: xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Quốc phòng; xét điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức; xét kết quả thi đánh giá năng lực do Bộ Quốc phòng tổ chức.

Thí sinh tham gia xét tuyển hệ quân sự cần đăng ký và tham gia sơ tuyển tại ban chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu nơi thí sinh đăng ký thường trú. Thời gian từ ngày 10-2 đến 15-4.

Sau đó thí sinh thực hiện đăng ký xét tuyển và điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Quốc phòng.

Nhà trường lưu ý chỉ xét tuyển với thí sinh đủ điều kiện sơ tuyển theo quy định. Với xét tuyển đợt 1, trường chỉ xét tuyển với thí sinh đăng ký nguyện vọng 1.

Năm ngoái điểm chuẩn trúng tuyển chung cho tất cả các tổ hợp vào trường với thí sinh miền Bắc là 27,83 điểm, thí sinh miền Nam là 26,82 điểm.

Tác giả: Nguyên Bảo

Nguồn tin: tuoitre.vn