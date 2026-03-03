Trời rét nên ăn gì? 9 thực phẩm giúp cơ thể ấm lên và tránh cảm lạnh

Khoai lang: Tăng đề kháng, bảo vệ niêm mạc

Khoai lang giàu vitamin A, C cùng các khoáng chất như kali, canxi, sắt. Vitamin A giúp duy trì sức khỏe niêm mạc mũi, da và đường tiêu hóa - “hàng rào” đầu tiên ngăn ngừa vi khuẩn, virus xâm nhập trong mùa lạnh. Ngoài tác dụng giữ ấm, khoai lang còn hỗ trợ kiểm soát cân nặng và tốt cho hệ tiêu hóa.

Gừng: Gia vị sinh nhiệt tự nhiên

Theo y học cổ truyền, gừng có vị cay, tính ấm, giúp tán hàn, tăng tuần hoàn máu và hỗ trợ tiêu hóa. Trong những ngày giá rét, một tách trà gừng pha mật ong có thể giúp cơ thể ấm lên nhanh chóng, giảm cảm giác lạnh, buồn nôn và nhức mỏi.

Tỏi: “Kháng sinh tự nhiên” tăng cường miễn dịch

Tỏi chứa allicin - hợp chất có đặc tính kháng khuẩn, kháng viêm. Bổ sung tỏi vào bữa ăn giúp tăng sức đề kháng, hỗ trợ phòng ngừa viêm đường hô hấp, đồng thời góp phần bảo vệ tim mạch và giảm cholesterol.

Hành tây: Hỗ trợ kháng khuẩn, giảm cảm cúm

Hành tây chứa phytoncide - hoạt chất có khả năng ức chế vi khuẩn. Thực phẩm này còn giúp kích thích tuần hoàn, hỗ trợ cơ thể giữ ấm và cải thiện triệu chứng ho, nghẹt mũi trong mùa lạnh.

Mật ong: Làm dịu cổ họng, tăng đề kháng

Mật ong giàu vitamin và khoáng chất, đồng thời có đặc tính kháng khuẩn tự nhiên. Uống một ly nước ấm pha mật ong vào buổi sáng giúp làm dịu cổ họng, hỗ trợ miễn dịch và tạo cảm giác ấm áp. Có thể kết hợp mật ong với gừng hoặc chanh để tăng hiệu quả.

Thịt và hải sản giàu i-ốt: Tạo nhiệt cho cơ thể

Các loại thịt như gà, bò, lợn cung cấp protein và năng lượng, giúp cơ thể sinh nhiệt trong mùa lạnh. Hải sản giàu i-ốt như tôm, cua, sò, rong biển cũng hỗ trợ quá trình trao đổi chất, góp phần giữ ấm và tăng sức đề kháng.

Cacao nóng: Thức uống giúp giảm ho

Cacao chứa theobromine - hoạt chất có thể làm dịu phản xạ ho. Ngoài ra, cacao còn giàu sắt, magie và mangan, giúp cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng và bổ sung năng lượng trong những ngày rét mướt.

Bí đỏ: Bổ sung vitamin, hỗ trợ miễn dịch

Bí đỏ cung cấp vitamin C, beta-carotene và kali, giúp tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ cơ thể trước các tác nhân gây bệnh. Các món canh hoặc súp bí đỏ nóng là lựa chọn phù hợp trong bữa ăn mùa đông.

Trà xanh: Chống oxy hóa, hỗ trợ trao đổi chất

Trà xanh chứa catechin và polyphenol - những chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào và tăng sức đề kháng. Một ly trà xanh ấm không chỉ giúp cơ thể ấm lên mà còn hỗ trợ trao đổi chất và giữ tinh thần tỉnh táo trong ngày lạnh.

Giữ ấm cơ thể trong mùa đông cần sự kết hợp giữa trang phục phù hợp và chế độ dinh dưỡng khoa học. Bổ sung những thực phẩm trên một cách hợp lý sẽ giúp cơ thể tăng khả năng chống chịu với thời tiết lạnh, hạn chế nguy cơ cảm cúm và duy trì sức khỏe ổn định.

Tác giả: Chung Thủy (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn