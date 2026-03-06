Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã Na Loi, Nậm Cắn, Huồi Tụ

Tại các địa phương, đoàn công tác đã kiểm tra việc triển khai các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, như: Công tác hiệp thương, lập và niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên, bố trí khu vực bỏ phiếu, cơ sở vật chất phục vụ bầu cử cũng như phương án đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm bầu cử.

Quang cảnh buổi kiểm tra

Theo đó, đến nay công tác chuẩn bị bầu cử cơ bản được triển khai đúng tiến độ, các địa phương đã tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác bầu cử; chủ động xây dựng kế hoạch, ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo công tác bầu cử theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Công tác nhân sự thực hiện chặt chẽ, theo đúng quy trình, đảm bảo thành phần, số lượng, cơ cấu; xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các chuyên đề, các luật liên quan đến công tác bầu cử. Ban Chỉ huy Quân sự các xã đã triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chính trị nội bộ, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị đóng quân trên địa bàn nắm chắc tình hình khu vực, tình hình địa bàn bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã Na Loi, Nậm Cắn, Huồi Tụ

Đoàn kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri và danh sách ứng cử viên tại khu vực bỏ phiếu

Để tiếp tục lãnh đạo làm tốt công tác bầu cử trong thời gian tới, Đại tá Nguyễn Văn An - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát kỹ các khâu, đặc biệt là danh sách cử tri bảo đảm chính xác, không bỏ sót cử tri để bảo đảm quyền bầu cử của cử tri. Làm tốt công tác tuyên truyền, đảm bảo cơ sở vật chất, an ninh trật tự và phương án tổ chức tại các điểm bầu cử, nhất là ở các bản vùng sâu, vùng xa. Các đơn vị bầu cử sớm cần tổ chức chu đáo và tạo mọi điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử, bảo đảm dân chủ, an toàn và đúng pháp luật. Ban Chỉ huy Quân sự các xã tiếp tục cùng các đơn vị nắm chắc tình hình địa bàn, tình hình biên giới, duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ bầu cử.

Tác giả: Trọng Kiên

Nguồn tin: nghean.gov.vn