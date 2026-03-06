Đề nghị kỷ luật nguyên Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Huế vì tham nhũng

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế đã họp kỳ thứ 7 và kết luận đề nghị thi hành kỷ luật với ông Trần Nhơn Vượng (nguyên Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Huế) do tham nhũng, tiêu cực - Ảnh: Thành ủy Huế

Ngày 5-3, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế vừa ra thông báo về việc xem xét thi hành kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật với đảng viên vì vi phạm tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, ông Trần Nhơn Vượng - nguyên Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Huế - trong thời gian giữ các chức vụ lãnh đạo đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tố tụng.

Ông Vượng đồng thời vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm giảm uy tín của cá nhân và ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế đã đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Trần Nhơn Vượng.

Trước đó ông Vượng đã bị Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế xác định bà Thái Thị Hồng Vân - thẩm phán, Phó chánh tòa Tòa dân sự, Tòa án nhân dân TP Huế - có vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tố tụng.

Bà Vân cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của bản thân và ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Xét nội dung, tính chất, mức độ và hậu quả vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Thái Thị Hồng Vân.

Trước đó Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã có quyết định khởi tố bà Thái Thị Hồng Vân - thẩm phán, Phó chánh Tòa dân sự, Tòa án nhân dân TP Huế - để điều tra về tội "nhận hối lộ".

Theo thông tin ban đầu, trước đó ngày 21-8-2025, Tòa án nhân dân TP Huế tổ chức phiên tòa xét xử 7 bị cáo trong vụ án "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc".

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Nguyễn Lê Đức (32 tuổi), Võ Huyền Linh Phương (30 tuổi), Le Vui Thi (49 tuổi, quốc tịch Úc, tên gọi khác Lê Thị Vui), Lê Văn Cu (47 tuổi), Lê Thị Kim Hiền (39 tuổi), Nguyễn Phan Mỹ Huyền (29 tuổi) và Huỳnh Tạo, tất cả cùng trú tại TP Huế.

Thời điểm xét xử vụ án này, bà Thái Thị Hồng Vân được phân công làm thẩm phán, chủ tọa phiên tòa. Bà Vân bị xác định đã nhận hối lộ trong vụ án này và bị phát giác.

