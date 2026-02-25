Thực phẩm giàu sắt cho trẻ

Đảm bảo trẻ nhận đủ chất sắt có vẻ khó khăn khi chúng đang trong giai đoạn kén ăn - hoặc chỉ đơn giản là ăn rất ít. Tuy nhiên, thiếu sắt và thiếu máu do thiếu sắt là những vấn đề phổ biến ở trẻ em và có thể ảnh hưởng đến sự phát triển và hành vi của trẻ. Vì vậy, điều quan trọng là cố gắng bổ sung các thực phẩm giàu sắt vào bữa ăn hàng ngày của trẻ.

Trẻ sơ sinh được sinh ra với lượng sắt dự trữ đủ dùng trong khoảng 6 tháng. Sau đó, trẻ cần bổ sung sắt từ thực phẩm khi lớn lên.

Trẻ nhỏ cần bao nhiêu sắt?

Theo WebMD, lượng sắt mà mỗi người cần thay đổi tùy thuộc vào tuổi tác, giới tính và việc họ có ăn chay hay không. Người ăn chay cần lượng sắt gấp đôi, vì họ không thường xuyên ăn sắt có trong thực phẩm từ động vật, vốn dễ hấp thụ hơn.

Lượng sắt khuyến nghị hàng ngày cho trẻ em là:

Từ khi sinh đến 6 tháng tuổi: 0,27 miligam

Từ 7 đến 12 tháng tuổi: 11 miligam

Từ 1 đến 3 tuổi: 7 miligam

Từ 4 đến 8 tuổi: 10 miligam

Từ 9 đến 13 tuổi: 8 miligam

Thiếu niên nam 14-18 tuổi nên bổ sung 11 miligam sắt mỗi ngày, trong khi thiếu niên nữ cùng độ tuổi nên bổ sung 15 miligam mỗi ngày. Nếu kinh nguyệt của nữ giới ra nhiều, họ có thể cần nhiều hơn.

Thực phẩm giàu chất sắt

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS), khi trẻ bắt đầu ăn được thức ăn đặc, trẻ sẽ nhận đủ lượng sắt cần thiết thông qua chế độ ăn uống. Các thực phẩm giàu sắt bao gồm:

Thịt đỏ (như thịt bò, thịt cừu và thịt lợn) là nguồn cung cấp sắt tốt nhất. Hãy cho trẻ ăn 3 lần/tuần từ 1 đến 4 tuổi.

Thịt gia cầm

Cá

Hải sản (tôm, hàu)

Trứng chín kỹ

Rau lá xanh đậm như rau bina và bông cải xanh

Các loại đậu

Các loại ngũ cốc tăng cường chất dinh dưỡng như bột yến mạch. Ngũ cốc cho trẻ em thường được bổ sung sắt. Kiểm tra nhãn của các loại ngũ cốc để đảm bảo chúng chứa ít nhất 12 mg sắt trên 100 g.

Ngoài ra, gan có hàm lượng sắt cao. Tuy nhiên, không nên cho trẻ dưới 12 tháng tuổi ăn gan vì nó chứa quá nhiều vitamin A, không tốt cho trẻ nhỏ.

Các thực phẩm giàu sắt rất cần thiết cho sự phát triển của trẻ nhỏ. Ảnh: Firstcry.

Mẹo phòng ngừa thiếu sắt ở trẻ em

Những lời khuyên dưới đây có thể phòng ngừa tình trạng thiếu sắt, nguy cơ cao gây thiếu máu, hay số lượng hồng cầu thấp:

- Chú ý đến lượng sữa trẻ uống: Các chuyên gia tại Mayo Clinic khuyến cáo không nên cho trẻ uống quá 24 ounce sữa mỗi ngày vì điều này có thể làm giảm khả năng hấp thụ sắt của cơ thể. Lượng sữa nhiều như vậy cũng có thể khiến trẻ nhỏ ít thèm ăn các loại thực phẩm khác, từ đó hạn chế lượng sắt trẻ có thể hấp thụ qua thức ăn.

- Bổ sung các thực phẩm giàu vitamin C: Axit ascorbic, có trong các thực phẩm giàu vitamin C, giúp cơ thể trẻ hấp thụ và sử dụng sắt tốt hơn. Hãy thêm các loại trái cây họ cam quýt, dâu tây, cà chua và rau lá xanh đậm vào chế độ ăn của trẻ.

- Tìm hiểu xem trẻ có nguy cơ thiếu sắt hay không: Một số trẻ em dễ bị thiếu sắt hơn. Trẻ sinh non có ít thời gian dự trữ sắt trong tử cung hơn, vì vậy chúng có nguy cơ cao hơn. Trẻ em kén ăn hoặc ăn chủ yếu là thực vật cũng có thể không nhận đủ sắt. Một số bệnh, chẳng hạn bệnh Crohn, có thể gây ra tình trạng thiếu sắt ở trẻ em. Các bé gái tuổi vị thành niên có kinh nguyệt nhiều cũng có thể cần nhiều sắt hơn.

Tác giả: Mai Phương

Nguồn tin: znews.vn