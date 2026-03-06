Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch MediUSA trong vụ sản xuất hàng giả trị giá hơn 539 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Cố ý làm lộ bí mật công tác” xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm liên danh MediPhar và các đơn vị, tổ chức liên quan.

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 5 bị can về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”; 3 bị can về tội “Nhận hối lộ” và 1 bị can về tội “Cố ý làm lộ bí mật công tác”.

Kết luận điều tra xác định, bị can Nguyễn Năng Mạnh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA, Giám đốc Công ty MegaPharco, Phó Giám đốc, sở hữu 70% cổ phần tại Công ty MediPhar; cổ đông sáng lập Công ty Hùng Phương) đã phạm vào các tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Bị can Nguyễn Năng Mạnh.

Bị can Mạnh đã sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm với số lượng 88 sản phẩm thực phẩm chức năng giả, trị giá hơn 539 tỷ đồng, thu lợi bất hợp pháp hơn 264 tỷ đồng. Bị can Mạnh còn vi phạm quy định về kế toán gây thiệt hại tài sản nhà nước số tiền hơn 143 tỷ đồng và đưa hối lộ hơn 4,5 tỷ đồng.

Bị can Đỗ Mạnh Hoàng (Giám đốc Công ty MediPhar, sở hữu 25% cổ phần) đã phạm vào tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” với số lượng 88 sản phẩm thực phẩm chức năng giả, trị giá hơn 539 tỷ đồng, thu lợi bất hợp pháp hơn 264 tỷ đồng.

Bị can Hoàng còn phạm tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” với số tiền gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 125 tỷ đồng.

Bị can Khúc Minh Vũ (Giám đốc Công ty Việt Đức, sở hữu 5% cổ phần tại Công ty MediPhar) phạm tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị can Vũ đã sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm với số lượng 88 sản phẩm thực phẩm chức năng giả, trị giá hơn 539 tỷ đồng, thu lợi bất hợp pháp hơn 264 tỷ đồng. Bị can Vũ còn vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng với số tiền thiệt hại tài sản nhà nước hơn 125 tỷ đồng.

Trong vụ án này, bị can Phạm Văn Thụ (Phó Giám đốc Công ty MediUSA, từ tháng 6/2022 đến tháng 4/2025), bị xác định phải chịu trách nhiệm điều hành hoạt động sản xuất tại Công ty MediUSA. Bị can Thụ đã phạm tội ‘Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” với số lượng 47 sản phẩm thực phẩm chức năng giả, trị giá hơn 253 tỷ đồng. Bị can Thụ giúp ba bị can Mạnh, Hoàng và Vũ thu lợi bất hợp pháp hơn 126 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án, các bị can: Nguyễn Hữu Tuân (cựu Phó Trưởng phòng Giám quản 5, Cục Giám sát quản lý về Hải quan), Nguyễn Thế Việt (cựu Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan) và Phan Công Chiến (cựu Trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược) bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

Riêng bị can Nguyễn Danh Dũng (cựu Cán bộ Phòng 4, Cục Cảnh sát môi trường) bị đề nghị truy tố về tội “Cố ý làm lộ bí mật công tác”.

Tác giả: Nguyễn Hưng

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân