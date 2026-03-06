Nghệ An: Vướng mặt bằng, dự án trăm tỷ “thắt cổ chai” đến bao giờ?

Vướng mặt bằng, dự án trăm tỷ “thắt cổ chai” đến bao giờ?

Đường Bình Minh được xem là trục giao thông ven biển quan trọng của Cửa Lò. Sau khi được đầu tư nâng cấp, mở rộng đồng bộ, tuyến đường đã giúp việc lưu thông của người dân và du khách trở nên thuận lợi, an toàn hơn. Dự án không chỉ góp phần giảm tình trạng ùn tắc giao thông vào mùa du lịch biển hằng năm mà còn tạo diện mạo khang trang, thông thoáng cho khu vực ven biển, góp phần nâng cao hình ảnh du lịch của Cửa Lò.

Tuy nhiên, hiện nay tại đoạn nút giao với đường Nguyễn Xí (ngã tư đảo Lan Châu), khoảng 50m tuyến đường vẫn chưa được thi công do chưa hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng. Đoạn đường này trở thành điểm nghẽn trên toàn tuyến đã được mở rộng, khiến mặt đường nham nhở và thu hẹp bất thường.

Theo phản ánh của người dân địa phương, đoạn đường chưa hoàn thiện này không chỉ làm mất mỹ quan khu vực ven biển mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông, đặc biệt vào mùa du lịch khi lượng phương tiện tăng cao.

Dự án cơ bản đã hoàn thành nhưng đoạn khoảng 50m vẫn chưa thi công do vướng mặt bằng, khiến khu vực gần bãi biển Cửa Lò trở nên nhếch nhác.

Chị Nguyễn Thị Anh, một người dân sinh sống tại địa phương, cho biết: dự án cơ bản đã hoàn thành nhưng đoạn khoảng 50m vẫn chưa thi công do vướng mặt bằng, khiến khu vực gần bãi biển Cửa Lò trở nên nhếch nhác. “Đoạn này đường bị thắt cổ chai, mặt đường nham nhở nên rất dễ xảy ra tai nạn giao thông, nhất là đối với du khách ở xa chưa quen đường”, chị Anh chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Lò, địa phương đang triển khai dự án trọng điểm nâng cấp, mở rộng đường Bình Minh (phần còn lại). Theo kế hoạch, công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng phải hoàn thành trong quý I/2026 nhằm kịp phục vụ mùa du lịch năm 2026.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện đang gặp nhiều khó khăn do liên quan đến quyền sử dụng đất của ba hộ gia đình có đất ở và đất nông nghiệp gắn liền với đất ở. Các hộ gồm ông Nguyễn Hồng Lưu, ông Nguyễn Hồng Thao và ông Nguyễn Hồng Phong với tổng diện tích đất bị ảnh hưởng hàng trăm mét vuông.

UBND phường Cửa Lò đã đề xuất các cơ quan chức năng cho chủ trương thu hồi toàn bộ diện tích đất của ba hộ dân để giải quyết dứt điểm vướng mắc trong công tác bồi thường và hỗ trợ tái định cư.

Theo phương án dự kiến, phần diện tích đất bị thu hồi chủ yếu được bồi thường theo loại đất nông nghiệp (đất vườn). Trong khi đó, phần diện tích còn lại của các thửa đất nằm trong quy hoạch Khu lâm viên phía Đông đường Bình Minh. Theo quy định tại Luật Đất đai năm 2024, người sử dụng đất vẫn được thực hiện các quyền sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình hay trồng cây lâu năm; chỉ được sửa chữa, cải tạo công trình hiện có theo quy định.

Văn bản thống nhất của các cơ quan chức năng nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để hoàn thiện dự án đúng kế hoạch.

Những vướng mắc liên quan đến quyền lợi và phương án bồi thường đã khiến việc giải phóng mặt bằng kéo dài từ năm 2022 đến nay, làm chậm tiến độ hoàn thiện toàn tuyến. Trước tình hình trên, UBND phường Cửa Lò đã đề xuất các cơ quan chức năng cho chủ trương thu hồi toàn bộ diện tích đất của ba hộ dân để giải quyết dứt điểm vướng mắc trong công tác bồi thường và hỗ trợ tái định cư.

Phương án này đã được thống nhất nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, qua đó hoàn thiện dự án đúng kế hoạch, kịp phục vụ mùa du lịch biển Cửa Lò năm 2026.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Bình Minh có tổng mức đầu tư 310 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và địa phương. Giai đoạn 1 của dự án đã thi công hơn 4km, kéo dài từ Quảng trường Bình Minh đến khu vực Cửa Hội. Giai đoạn 2 tiếp tục hoàn thiện phần còn lại của tuyến đường, với thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 đến năm 2026.

Việc sớm tháo gỡ “nút thắt” giải phóng mặt bằng không chỉ giúp hoàn thiện hạ tầng giao thông ven biển mà còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho Cửa Lò trong những năm tới.

Tác giả: Trần Tú

Nguồn tin: congly.vn