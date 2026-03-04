Loại thịt càng ăn nhiều càng giảm cân

Thành phần dinh dưỡng trong ức gà phân giải lượng mỡ máu và cholesterol quá cao, làm sạch mạch máu, làm cho tuần hoàn trong mạch máu trở nên trơn tru. (Ảnh: ITN).

Thậm chí, nếu bạn ăn nhiều thịt, chẳng hạn như ức gà, nhiều người vẫn nghĩ ức gà là thịt, ăn nhiều thịt sẽ béo lên, nhưng đây thực sự là một hiểu lầm lớn. Thực tế, ăn nhiều ức gà không những không làm tăng cân mà còn có khả năng giúp giảm cân.

Tác dụng của phospholipid trong ức gà

Ức gà là phần thịt gà mềm nhất và cũng ngon nhất, đồng thời ức gà chứa rất nhiều chất dinh dưỡng. Hàm lượng protein trong ức gà rất cao và rất dễ được cơ thể hấp thụ. Ăn nhiều ức gà không chỉ giúp tăng thể lực mà còn làm cơ thể khỏe mạnh hơn.

Những người tập thể hình đều biết, ăn nhiều ức gà sẽ có lợi hơn cho việc giảm cân, bởi vì ức gà chứa rất nhiều chất dinh dưỡng.

Ngoài việc chứa lượng protein rất cao, ức gà còn có một thành phần, đó là một chất rất hữu ích khi cơ thể phát triển, gọi là phospholipid. Thành phần dinh dưỡng này phân giải lượng mỡ máu và cholesterol quá cao, làm sạch mạch máu, làm cho tuần hoàn trong mạch máu trở nên trơn tru.

Chính vì sự tồn tại của chất này, nó có thể hiệu quả trong việc một phần hòa tan triglyceride và cholesterol trong mạch máu, từ đó thúc đẩy lưu thông máu trong cơ thể, và do đó, có tác dụng phòng ngừa các bệnh tim mạch.

Hơn nữa, phospholipid còn có một lợi ích khác, các tế bào thần kinh và tế bào não của cơ thể con người đều được cấu tạo từ phospholipid. Nếu thiếu phospholipid, chắc chắn sẽ dẫn đến sự suy giảm trí tuệ, thậm chí bạn sẽ căng thẳng tinh thần.

Lúc này, lợi ích của việc ăn nhiều ức gà sẽ được thể hiện, vì ức gà giàu phospholipid, sẽ giúp cơ thể tăng cường thành phần này, tăng tốc độ truyền tín hiệu giữa các tế bào thần kinh và não, hiệu quả làm giảm bệnh mất trí nhớ ở người già và tăng cường trí nhớ.

Có người có thể vẫn không yên tâm, nghĩ rằng ức gà là thịt, ăn nhiều chắc chắn sẽ nhiều calo, rất dễ chuyển thành mỡ. Thực ra, điểm này, mọi người cũng có thể yên tâm, bạn ăn tới 1000g ức gà, tương đương với khoảng 70 gói rong biển về lượng calo, vì vậy, mọi người đừng lo lắng ức gà sẽ mang lại bao nhiêu calo, nhiều nhất chỉ là một chút tăng các thành phần dinh dưỡng, còn các vấn đề khác sẽ không ảnh hưởng quá nhiều!

Tất nhiên, ức gà chiên ngập dầu không được khuyến khích. Vì khi chiên, ức gà chứa quá nhiều dầu mỡ, nên thành phần của ức gà sẽ hoàn toàn khác, không những không giúp giảm cân mà ngược lại, còn khiến bạn tăng cân liên tục, vì chiên ngập dầu thường đi kèm với lượng chất béo cao.

Nguyên tắc phối hợp ăn uống khoa học

Chỉ ăn ức gà chắc chắn không thể đáp ứng được dinh dưỡng cân bằng, phải học cách phối hợp: Thứ nhất, nguồn protein phải đa dạng, ngoài ức gà, còn có thể thay đổi ăn cá, trứng hoặc các loại đậu là protein thực vật;

Thứ hai, kết hợp cách chế biến, ví dụ hấp giữ vitamin, trộn lạnh tăng chất xơ trong bữa ăn; Thứ ba, tỉ lệ trong mỗi bữa ăn phải hợp lý - 50% là rau không chứa tinh bột (như rau xanh, bông cải xanh), 25% là protein chất lượng (như ức gà), 25% là carbohydrate phức hợp (như gạo lứt, khoai lang).

Ngoài ra, lâu dài chỉ ăn ức gà có thể thiếu cholin, vì vậy mỗi tuần có thể ăn cá biển sâu 2 lần, vừa bổ sung axit béo, vừa làm đa dạng thực phẩm trong bữa ăn.

Lưu ý khi ăn ức gà

Vi khuẩn Salmonella phải được nấu liên tục ở 85℃ trong 15 phút mới có thể bị tiêu diệt, ăn sống dễ gây bệnh đường tiêu hóa.

Protein không phải càng nhiều càng tốt, vượt quá 2,2g trên mỗi kg trọng lượng cơ thể sẽ làm tăng gánh nặng cho thận.

Không thể hoàn toàn không ăn thịt đỏ, ăn thịt đỏ 2 lần mỗi tuần có thể bổ sung sắt và ngăn ngừa thiếu máu do vận động.

Gần đây các thử nghiệm lâm sàng cho thấy, những người ăn ức gà kết hợp với tinh bột kháng (như tinh bột trong yến mạch, khoai lang) sau 12 tuần tỷ lệ mỡ cơ thể giảm nhiều hơn nhóm đối chứng 18%.

Điều này cho thấy phối hợp khoa học hiệu quả hơn là chỉ ăn một loại thực phẩm. Muốn kiểm soát cân nặng, chìa khóa là xây dựng chế độ ăn lành mạnh có thể duy trì lâu dài, chứ không phải chỉ dựa vào một loại thực phẩm giảm cân.

Tác giả: Tùng Lâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn