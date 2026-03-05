Căn cứ Nghị Quyết số 262/2025/QĐ15 Phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu Quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026- 2035; Quyết định số 155 /QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2022 về Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn 2022-2025.

Bệnh viện tâm thần Nghệ An tăng cường quản lý người bệnh trong cộng đồng

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Bệnh viện tâm thần Nghệ An năm 2026, nhằm đánh giá hiệu quả điều trị, đồng thời rà soát toàn diện công tác quản lý bệnh nhân tâm thần trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Bệnh viện Tâm thần đề nghị các Trung tâm Y tế chỉ đạo các Trạm Y tế triển khai một số nội dung như sau:

1. Đối với bệnh nhân có sổ nhận thuốc, hồ sơ quản lý bệnh nhân tâm thần và động kinh, có bệnh án thuộc dự án bảo vệ sức khỏe tâm thần tại cộng đồng: yêu cầu bệnh nhân tái khám tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An 3 tháng/lần để được đánh giá hiệu quả điều trị và kê đơn thuốc theo đúng quy định tại Thông tư số 26/2025/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 của Bộ Y tế quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

2. Đối với bệnh nhân có sổ nhận thuốc tâm thần và động kinh tại cộng đồng, nhưng không có hồ sơ bệnh án: Trạm Y tế tiến hành cấp giấy giới thiệu để bệnh nhân đến Bệnh viện tâm thần Nghệ An khám, điều trị, xác định chẩn đoán lập lại hồ sơ bệnh án điều trị ngoại trú và cấp lại sổ. (Lưu ý: khi bệnh nhân đi mang theo giấy giới thiệu, thẻ bảo hiểm, CCCD, sổ điều trị ngoại trú, Giấy ra viện, hồ sơ bệnh án cũ đã được photo).

3. Trung tâm Y tế chỉ đạo Trạm Y tế tổng hợp danh sách bệnh nhân đang được quản lý tại cộng đồng về bệnh tâm thần phân liệt và động kinh.

Trên đây là những nội dung hướng dẫn về chuyên môn hoạt động chương trình rối loạn sức khỏe tâm thần. Kính đề nghị Ủy ban nhân dân các xã/phường, Trung tâm Y tế và Trạm Y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai thực hiện. (Mọi vấn đề vướng mắc xin liên hệ BS Linh: SĐT 0989615789).

Nguồn tin: Đơn vị cung cấp