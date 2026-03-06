Mexico bác thông tin FIFA hủy đặt phòng khách sạn phục vụ World Cup 2026

Đại diện Mexico tại FIFA, bà Gabriela Cuevas.

Ngày 5/3, Chính phủ Mexico bác bỏ thông tin cho rằng Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã hủy hàng trăm phòng khách sạn đặt trước tại thủ đô Mexico City để phục vụ Giải vô địch bóng đá thế giới 2026 (World Cup 2026), khẳng định tổ chức này chỉ trả lại một số phòng đã đặt trước theo quy trình chuẩn bị cho giải đấu.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, đại diện Mexico tại FIFA, bà Gabriela Cuevas cho biết việc trả lại một số phòng đã đặt trước là thủ tục thông thường trong quá trình tổ chức sự kiện quy mô lớn.

Trước đó, Hiệp hội Khách sạn Mexico City cho biết trên truyền thông địa phương, FIFA đã hủy khoảng 800 trong tổng số 2.000 phòng khách sạn đặt tại thủ đô, tương đương khoảng 40% số phòng ban đầu dành cho giải đấu.

Bà Gabriela Cuevas cho biết FIFA đã đặt trước số lượng lớn phòng khách sạn tại 3 thành phố đăng cai của Mexico từ khoảng hai năm trước cho các nhóm liên quan đến giải đấu.

Tuy nhiên, thời hạn để xác nhận giữ các phòng này vừa kết thúc nên một số phòng đã được trả lại. Hơn nữa, việc trả lại phòng còn liên quan đến việc một số yếu tố của giải đấu chưa được xác định, trong đó có các đội giành quyền tham dự sau vòng đấu loại và danh sách các đoàn được cấp phép tham dự.

Đại diện Mexico khẳng định nhu cầu quốc tế đối với World Cup 2026 vẫn rất lớn. Trong giai đoạn bán vé gần đây, hai trong bốn trận đấu được quan tâm nhất diễn ra tại Mexico, gồm trận khai mạc tại thủ đô Mexico City và một trận đấu tại thành phố Guadalajara.

Bà Cuevas cũng nhận định không có dấu hiệu suy giảm nhu cầu du lịch trước thềm giải đấu, đồng thời khuyến nghị du khách nên đặt phòng sớm khi một số phòng vừa được trả lại có thể nhanh chóng được đặt kín.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết Chính phủ nước này sẽ có cuộc họp với đại diện FIFA để thảo luận về công tác bảo đảm an ninh cũng như một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức giải đấu FIFA World Cup 2026, đồng thời khẳng định an ninh cho du khách quốc tế trong thời gian diễn ra giải đấu được bảo đảm.

Phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, Tổng thống Sheinbaum cho biết các lực lượng của Bộ An ninh, Bộ Quốc phòng, Hải quân, Trung tâm Tình báo Quốc gia cùng cảnh sát các bang đã phối hợp triển khai kế hoạch an ninh từ gần một năm qua.

Nhà lãnh đạo Mexico cũng cho biết đã trao đổi với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, trong đó ông Infantino bày tỏ tin tưởng vào khả năng của Mexico trong vai trò nước chủ nhà của giải đấu.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh một số vụ bạo lực xảy ra sau khi lực lượng liên bang tiêu diệt thủ lĩnh băng nhóm ma túy Thế hệ mới Jalisco (CJNG) Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, biệt danh “El Mencho” trong một chiến dịch hôm 22/2.

Theo kế hoạch, Mexico sẽ đăng cai tổng cộng 13 trận đấu của World Cup 2026 và dự kiến đón hơn 5 triệu du khách quốc tế trong thời gian diễn ra giải đấu./.

Tác giả: Phương Lan

Nguồn tin: vietnamplus.vn