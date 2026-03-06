Các bộ tộc, nhóm dân quân thân Iran treo thưởng lớn, săn lùng phi công Mỹ bị mất tích ở Iraq

Một máy bay tiêm kích - ném bom F-15E Strike Eagle của Không quân Mỹ bay qua khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) vào ngày 24/8/2020. Ảnh: Không quân Mỹ

Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 6/3 cho biết vào hôm 5/3, các kênh Telegram liên kết với lực lượng dân quân Iraq thân Iran lan truyền lời kêu gọi bắt giữ hoặc giết phi công, và ít nhất một bộ tộc được cho là đã treo thưởng 1 triệu USD, trong khi số phận của người phi công và chiếc máy bay do phi công ngày điều khiển vẫn bị bao phủ bởi những thông tin mâu thuẫn.

Vào hôm 5/3, chỉ vài giờ sau khi xuất hiện các báo cáo rằng một máy bay Mỹ đã rơi ở tỉnh Basra của Iraq, các nguồn tin địa phương cho biết bộ tộc Al-Karamashe đã treo thưởng một triệu USD cho bất kỳ ai mang về cái đầu của viên phi công.

Các kênh Telegram liên kết với các nhóm dân quân ở Iraq thân Iran, bao gồm những tài khoản liên quan đến nhóm dân quân cực đoan Ashab al-Kahf, đã phát đi lời kêu gọi các thành viên của họ tại tỉnh Basra xác định vị trí khu vực máy bay rơi, tìm phi công Mỹ và theo một thông điệp, nếu không thể bắt sống thì “thanh toán hắn”.

Những thông điệp khác lan truyền trên các kênh của dân quân kêu gọi các cộng đồng bộ tộc ở Basra huy động lực lượng đông đảo để tìm “phi công Mỹ đang bỏ trốn”.

Các thông điệp này cho thấy sự hội tụ bất thường giữa các mạng lưới bán quân sự thân Iran và các cấu trúc bộ tộc đầy quyền lực ở miền Nam Iraq, cả hai đều có ảnh hưởng sâu rộng tại Basra - tỉnh giàu dầu mỏ ở miền Nam Iraq, giáp Iran và Kuwait.

Nhóm Ashab al-Kahf lần đầu xuất hiện vào năm 2019 và có lịch sử được ghi nhận về các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu liên quan đến Mỹ bằng rocket và thiết bị nổ tự chế.

Các nhà phân tích an ninh đánh giá nhóm này là một tổ chức bình phong có mối liên hệ đặc biệt chặt chẽ với Asaib Ahl al-Haq, một trong những lực lượng dân quân thân Iran nhất tại Iraq và bị Mỹ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài.

Cảnh sát Basra xác nhận đang tìm kiếm, Mỹ phủ nhận việc bắn hạ

Bộ chỉ huy cảnh sát tỉnh Basra xác nhận với kênh Al Jazeera bằng tiếng Arab của Qatar rằng các đơn vị của họ đã được triển khai để tìm kiếm “một phi công Mỹ rơi máy bay trong phạm vi tỉnh và hiện vẫn chưa được tìm thấy”.

Theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay, cách diễn đạt này không xác nhận cũng không phủ nhận việc bị tấn công bằng hỏa lực, nhưng rõ ràng cho thấy đang có một chiến dịch tìm kiếm tích cực đối với một phi công mất tích.

Một quan chức Mỹ nói với Al Jazeera phủ nhận các báo cáo cho rằng một máy bay chiến đấu đã bị bắn hạ trên bầu trời Basra.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth lặp lại sự phủ nhận này trong một cuộc họp báo, gọi các báo cáo đó là “sai sự thật” và cáo buộc Iran đang lan truyền thông tin sai lệch.

Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) chưa đưa ra bất kỳ lời giải thích thay thế nào cho việc cảnh sát Iraq triển khai lực lượng, cũng như chưa trực tiếp đề cập đến cuộc tìm kiếm phi công.

Sự khác biệt này rất quan trọng. Trong khi Washington đã kiên quyết phủ nhận tuyên bố bị bắn hạ, họ chưa xác nhận hoặc phủ nhận việc một máy bay đã rơi tại tỉnh này vì những lý do khác, như trục trặc kỹ thuật, tai nạn hay bất kỳ nguyên nhân nào khác.

Tuyên bố của cảnh sát Basra, xuất phát từ một cơ quan nhà nước Iraq chứ không phải từ nguồn Iran hay dân quân, bổ sung một mức độ đáng tin cậy mà các tuyên bố trước đây của Iran về việc bắn hạ máy bay Mỹ thường thiếu.

Mạng lưới dân quân tạo ra mối đe dọa đặc biệt đối với phi công bị rơi máy bay

Tốc độ mà các nhóm vũ trang và mạng lưới bộ tộc kích hoạt trên khắp Basra cho thấy mối nguy hiểm đặc biệt mà các phi công Mỹ phải đối mặt ở miền Nam Iraq, một khu vực tràn ngập cơ sở hạ tầng bán quân sự thân Iran.

Không giống như sa mạc rộng mở hoặc không phận tranh chấp nơi các đội tìm kiếm và cứu nạn chiến đấu có thể hoạt động tương đối tự do, mức độ đô thị hoá cao ở Basra cùng các mạng lưới bộ tộc tạo ra một môi trường thù địch, nơi thông tin tình báo địa phương di chuyển nhanh hơn bất kỳ chiến dịch giải cứu quân sự nào.

Asaib Ahl al-Haq, tổ chức mẹ được cho là đứng sau nhóm Ashab al-Kahf, chỉ huy khoảng 10.000 tay súng đã nhận trách nhiệm cho hơn 6.000 cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ và liên quân trong hai thập niên qua.

Các mạng lưới của Asaib Ahl al-Haq trên khắp chín tỉnh miền Nam Iraq có đa số người Hồi giáo Shiite, là một trong những mạng lưới ăn sâu nhất của bất kỳ lực lượng dân quân nào ở Iraq.

Tác giả: Thành Nam

Nguồn tin: baotintuc.vn