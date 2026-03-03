Bác sĩ tim mạch nói gì về việc uống cà phê mỗi ngày?

Theo chuyên gia tim mạch, điều quan trọng không phải kiêng tuyệt đối mà là uống đúng cách và đúng liều lượng. Ảnh: Freepik.

Với không ít người, đặc biệt là bệnh nhân tim mạch, ly cà phê buổi sáng thường đi kèm nỗi lo: tim có đập nhanh hơn không, huyết áp có tăng không, và liệu có nên kiêng hẳn để "an toàn".

Uống cà phê khi bị bệnh tim

Theo GS.TS Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8, Bộ Công an, trong quá trình khám và điều trị, ông thường xuyên gặp bệnh nhân đặt câu hỏi: "Bác sĩ ơi, tôi bị bệnh tim có nên bỏ cà phê không?".

Vị chuyên gia cho biết bản thân ông cũng là người uống cà phê. Không phải để "chống chọi" với công việc, mà đơn giản vì một ly cà phê buổi sáng với lượng vừa phải giúp cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy cà phê từ lâu đã bị "kết tội" khá nặng trong suy nghĩ của nhiều người mắc bệnh tim mạch.

Thành phần được nhắc đến nhiều nhất trong cà phê là caffeine - chất kích thích hệ thần kinh trung ương, giúp tăng sự tỉnh táo và giảm mệt mỏi. Tuy nhiên, vì có tác dụng kích thích nên caffeine cũng có thể khiến một số người cảm thấy tim đập nhanh, hồi hộp, bồn chồn hoặc khó ngủ.

Từ góc độ tim mạch, điều quan trọng là phân biệt giữa tác động sinh lý ngắn hạn của caffeine và nguy cơ bệnh tim mạch về lâu dài.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, với đa số người trưởng thành khỏe mạnh, uống cà phê ở mức vừa phải được xem là an toàn cho tim. Tuy vậy, phản ứng với caffeine ở mỗi người không giống nhau, còn phụ thuộc vào cơ địa, bệnh nền và các loại thuốc đang sử dụng.

Người tăng huyết áp uống cà phê có sao không?

Một trong những lo ngại phổ biến là cà phê có thể làm tăng huyết áp. Trên thực tế, caffeine có thể khiến huyết áp tăng nhẹ trong thời gian ngắn, đặc biệt ở những người ít uống cà phê. Tuy nhiên, ở người có thói quen uống thường xuyên, cơ thể thường thích nghi phần nào và mức tăng này không kéo dài.

Một trong những lo ngại phổ biến là cà phê có thể làm tăng huyết áp. Ảnh: Freepik.

Trong thực hành lâm sàng, GS.TS Phạm Mạnh Hùng cho biết ông thường khuyên bệnh nhân không nên đánh giá huyết áp chỉ dựa trên một lần đo ngay sau khi uống cà phê.

Dù vậy, một số nhóm cần thận trọng hơn, bao gồm người tăng huyết áp chưa được kiểm soát tốt, người rất nhạy cảm với caffeine hoặc những người xuất hiện triệu chứng như hồi hộp, nhịp tim nhanh, khó chịu rõ rệt sau khi uống cà phê.

"Với các trường hợp này, bệnh nhân nên giảm lượng cà phê, theo dõi phản ứng của cơ thể và trao đổi trực tiếp với bác sĩ điều trị thay vì tự áp dụng các lời khuyên chung trên mạng", GS Hùng nhấn mạnh.

Uống cà phê thế nào để "thân thiện" với trái tim?

Trong nhiều năm, cà phê từng bị xem là "thủ phạm" gây rối loạn nhịp tim. Người bị đánh trống ngực hoặc rung nhĩ thường được khuyên nên kiêng cà phê để tránh rủi ro. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu lớn trong thập niên gần đây lại cho thấy kết quả khác.

Các nghiên cứu quan sát trên hàng trăm nghìn người cho thấy uống cà phê ở mức vừa phải không làm tăng nguy cơ loạn nhịp tim, thậm chí còn liên quan đến nguy cơ thấp hơn.

Đáng chú ý, một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên mang tên DECAF trial được công bố tại Hội nghị Khoa học tim mạch Mỹ 2025 cho thấy ở những người vốn có thói quen uống cà phê và bị rung nhĩ, nhóm tiếp tục uống trung bình khoảng một ly cà phê mỗi ngày sau khi được điều trị nhịp tim có tỷ lệ tái phát rung nhĩ thấp hơn so với nhóm kiêng hoàn toàn cà phê.

Theo GS.TS Phạm Mạnh Hùng, kết quả này cần được nhìn nhận với sự thận trọng cần thiết, nhưng cũng cho thấy cà phê không còn có thể bị coi là "thủ phạm mặc định" gây rối loạn nhịp tim.

Từ các bằng chứng khoa học và kinh nghiệm lâm sàng, vị chuyên gia thường khuyến nghị bệnh nhân một số nguyên tắc đơn giản khi uống cà phê: sử dụng ở mức vừa phải, khoảng 2-3 ly mỗi ngày. Với đa số người trưởng thành, tổng lượng caffeine không nên vượt quá khoảng 400 mg mỗi ngày, tương đương tối đa khoảng 6 ly espresso tiêu chuẩn.

Ngoài ra, người dân nên ưu tiên uống cà phê vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ; hạn chế thêm nhiều đường, kem béo và các chất phụ gia khác. Quan trọng nhất là chú ý phản ứng của chính cơ thể để điều chỉnh lượng cà phê cho phù hợp.

Tác giả: Phương Anh

Nguồn tin: znews.vn