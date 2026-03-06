Trung Quốc hối thúc Iran mở "hành lang an toàn" tại eo biển Hormuz

Tàu chở dầu hướng về eo biển Hormuz. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo các nguồn tin ngoại giao ngày 5/3, Trung Quốc đang tiến hành đàm phán với Iran nhằm bảo đảm một hành lang an toàn cho các tàu chở dầu thô và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) từ Qatar đi qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đang leo thang dữ dội.

Xung đột tại Trung Đông bước sang ngày thứ sáu đã khiến tuyến đường hàng hải chiến lược này gần như bị tê liệt, cắt đứt nguồn cung ứng tương đương 1/5 lượng dầu mỏ và khí LNG trên toàn cầu.

Hệ lụy là chuỗi cung ứng năng lượng thế giới bị ảnh hưởng nặng nề. Trong đó, Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ hai thế giới - chịu áp lực nặng nề nhất khi phụ thuộc vào nhập khẩu tới khoảng 45% lượng dầu thô đi qua eo biển này.

Trước tình hình trên, Chính phủ Trung Quốc đang hối thúc Iran chấm dứt các biện pháp gây đình trệ hàng hải và cho phép tàu bè lưu thông an toàn.

Kể từ khi xung đột bùng nổ vào ngày 28/2, giá dầu thô toàn cầu đã tăng hơn 15% do lo ngại gián đoạn sản xuất khi Iran tấn công các cơ sở năng lượng tại vùng Vịnh và tàu thuyền băng qua eo biển.

Xung đột đã lan rộng khắp khu vực khi các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran được xác định vươn tới cả Cộng hòa Síp, Azerbaijan và Thổ Nhĩ Kỳ, làm gia tăng bất ổn trên thị trường toàn cầu và khiến nhiều nền kinh tế lớn cảnh báo nguy cơ lạm phát.

Theo dữ liệu từ hãng theo dõi tàu Vortexa, số lượng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz đã sụt giảm nghiêm trọng, từ mức trung bình 24 tàu/ngày xuống còn 4 tàu vào ngày 1/3.

Hiện vẫn còn khoảng 300 tàu chở dầu đang mắc kẹt trong khu vực. Vào đầu tuần này, Iran đã tuyên bố cấm tất cả tàu bè thuộc Mỹ, Israel, các nước châu Âu hoặc đồng minh lưu thông qua eo biển Hormuz./.

Tác giả: Diệu Linh

Nguồn tin: vietnamplus.vn