Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng chuẩn bị hầu tòa

Công ty Hoàng Dân nhờ quan hệ trúng hai gói thầu tại dự án hồ Krông Pách Thượng (Đắk Lắk) cũ.

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Lê Quang Chiều. Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa gồm có: ông Phạm Đức Long, Lưu Hoàng Tuấn, bà Phạm Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Lan Anh và Nguyễn Thị Thúy Hằng - kiểm sát viên.

Trong vụ án này, bị cáo Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) cùng các bị cáo Trần Tố Nghị, cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Nguyễn Hải Thanh, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kiêm Giám đốc Ban Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi 4; Trần Văn Lăng, cựu Giám đốc Ban 2 và Lê Văn Hiến, cựu Giám đốc Ban 8 đều bị đưa ra xét xử về tội danh "Nhận hối lộ".

Ông Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (Công ty Hoàng Dân) bị truy tố về các tội danh: "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng"; "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa hối lộ".

Theo cáo trạng, quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu thuộc các dự án thủy lợi do các Ban 1, 2, 4 và 8 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) làm chủ đầu tư, Giám đốc Công ty Hoàng Dân đã có nhiều sai phạm.

Nguyễn Văn Dân đã lợi dụng mối quan hệ quen biết với một số lãnh đạo thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), trong đó có cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng và cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình Trần Tố Nghị, để nhờ giới thiệu, tác động đến lãnh đạo các ban quản lý dự án làm chủ đầu tư.

Các bên đã thỏa thuận chi tiền theo tỷ lệ phần trăm cho một số cá nhân là lãnh đạo, nhằm chỉ đạo cấp dưới cung cấp tài liệu, dự toán đã được phê duyệt của các gói thầu cho Công ty Hoàng Dân, phục vụ việc lập hồ sơ, báo cáo tài chính.

Hành vi này tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân và các nhà thầu liên danh tham gia đấu thầu, trúng thầu 5 gói thầu tại 4 dự án nêu trên, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 251 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, trong quá trình thi công và hoạt động kinh doanh, bị cáo Nguyễn Văn Dân đã chỉ đạo cấp dưới thành lập 7 công ty con trong cùng hệ sinh thái, lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán trái quy định, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước hơn 99 tỷ đồng.

Với vai trò là Thứ trưởng, ông Hoàng Văn Thắng đã nhận của ông Dân hơn 4,5 tỷ đồng để chỉ đạo ông Nghị tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân trúng gói thầu số 36 thuộc dự án hồ Bản Mồng (Nghệ An), gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 51 tỷ đồng.

Sau khi được ông Nguyễn Văn Dân liên hệ, nhờ tác động, ông Nghị đã thỏa thuận với bị cáo Lê Văn Hiến tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân trúng hai gói thầu số 13 và 17 thuộc dự án hồ Krông Pách Thượng (Đắk Lắk), gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 72 tỷ đồng.

Ông Nghị còn chỉ đạo Nguyễn Hải Thanh tạo điều kiện cho liên danh nhà thầu, trong đó có Công ty Hoàng Dân, trúng gói thầu số 36 dự án hồ Bản Mồng (Nghệ An), gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 51 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, ông Trần Tố Nghị đã nhiều lần nhận tiền từ ông Nguyễn Văn Dân, với tổng số 13 tỷ đồng.

Tác giả: H.N

Nguồn tin: nhandan.vn