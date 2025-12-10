Jun Vũ lên tiếng nóng

Vốn được xem là cặp đôi "gấp đôi visual" của Vbiz, Jun Vũ và Hải Nam đang vướng nghi vấn gặp trục trặc mối quan hệ. Nguyên nhân xuất phát từ việc đàng trai đề cập đến việc chia tay trong show Anh Trai Say Hi, cả hai cũng hạn chế tương tác với nhau trên mạng xã hội. Giữa thời điểm chính chủ còn im lặng, "cư dân Threads" giật mình trước bài đăng nhắc đến nhân vậy "HN - JV" chia tay do cô gái ngoại tình, bị bắt ghen tại trận. Dù người tố kia không đưa ra bất kỳ bằng chứng, hình ảnh nào nhưng khiến Jun Vũ bị gọi tên, tấn công trên các nền tảng mạng xã hội.

Đến tối muộn 9/12, Jun Vũ đã phản hồi nóng liên quan sự việc này. Theo đó, nữ diễn viên đã tìm ra được tài khoản người tung tin để làm rõ sự việc. Jun Vũ cho biết những thông tin trên chỉ là bịa chuyện, khiến danh dự và uy tín cô bị ảnh hưởng.

Nữ diễn viên căng thẳng: "Đang yên đang lành tự nhiên bị dựng chuyện. Mong bạn và những người liên quan từ nay về sau suy nghĩ kỹ trước khi lan truyền bất kỳ tin tức nào vì chưa chắc điều bạn nghe đã là sự thật và nó sẽ ảnh hưởng đến người khác rất nhiều. Xin cảm ơn mọi người đã tin tưởng, hỗ trợ và đứng về phía mình trong những ngày qua ạ".

Jun Vũ bức xúc vì bị tung tin đồn tiêu cực

Về phía tài khoản tung tin cũng đã có động thái đổi tên, đăng bài xin lỗi Jun Vũ. Theo đó, người này thừa nhận: "Chào mọi người, em là người đã tung tin đồn sai sự thật về chị Jun Vũ mấy ngày qua, tại em ham vui thấy câu chuyện của chị Jun đang hot nên em thêm chuyện để tăng phần kịch tính. Thực ra câu chuyện cũng xuất phát từ hiểu lầm của em thôi, vì lỗi của em mà để ảnh hưởng đến chị rất nhiều, em thấy mình rất có lỗi với chị. Em chân thành xin lỗi chị".

Trước đó, ngay bên dưới bài đăng lan truyền tin đồn, Hải Nam đã lên tiếng: "Bớt đồn bậy bạ ảnh hưởng đến danh dự người khác bạn ơi".

Ngay khi phát hiện bài viết cho là ẩn ý câu chuyện của mình, Hải Nam đã lên tiếng đính chính

Qua câu chuyện này, cư dân mạng nên tỉnh táo, có chọn lọc khi tiếp nhận thông tin để tránh làm ảnh hưởng đến danh dự và cuộc sống của người khác. Mặc dù phản hồi về việc bị bịa chuyện nhưng Jun Vũ và Hải Nam vẫn giữ thái độ im hơi lặng tiếng trước đồn đoán đã chia tay.

Cả hai giữ thái độ im lặng trước nghi vấn rạn nứt

Trong 4 năm qua, Jun Vũ và Hải Nam đã bị soi hàng loạt hint nghi vấn đang hẹn hò. Cặp đôi bị tóm nhiều chi tiết đáng ngờ như thường xuyên tương tác qua lại, check in cùng địa điểm... Jun Vũ từng tâm sự cô và Hải Nam biết nhau từ năm 2019, khi hợp tác chung một dự án quảng cáo.

Khi được hỏi về mối quan hệ với Hải Nam, Jun Vũ chia sẻ với chúng tôi: "Tôi không muốn nói nhiều về chuyện cá nhân. Tôi không muốn mọi người chỉ tập trung tìm kiếm thông tin chuyện tình cảm của tôi, thay vào đó tôi muốn được biết nhiều hơn qua các dự án, nghệ thuật. Chuyện tình cảm mọi người nên biết 1 lần thôi, đó là khi tôi cưới.

Tôi là người hay tính tương lai gần chứ không nghĩ những gì quá xa xôi. Tôi sợ tính trước xong mình sẽ khó chịu nếu mọi thứ không như kế hoạch. Về đám cưới, tôi nghĩ đơn giản vui là được, đó là tiêu chí duy nhất. Còn vui như thế nào thì chắc đến đó mới biết được".

Jun Vũ từng chia sẻ cô không muốn công khai tình cảm, đến khi cưới mới chính thức ra mắt công chúng

Mới đây, trong Anh Trai Say Hi, Hải Nam diễn ca khúc Cảm Giác Mình Sắp Chia Tay - là bản ballad được chắp bút bởi chính Hải Nam, mang giai điệu và nội dung khá buồn khi nói về cặp đôi dần mất đi kết nối với nhau và đối diện với việc sắp tan vỡ. Trên sân khấu, Hải Nam đã trình diễn đầy cảm xúc và bật khóc sau khi tiết mục khép lại.

Hải Nam cho biết nội dung bài hát được viết từ cảm xúc thật của chính mình. Khi Trấn Thành hỏi lý do tại sao viết ca khúc này, nam diễn viên nghẹn ngào nói: "Đây là khoảnh khắc của 2 người ở cạnh nhau nhưng đến 1 ngày lại tự cảm nhận được không còn gần nhau, không còn là số 1 trong lòng đối phương. Mình tự cảm giác được ngày đó sắp tới, ngày mà 2 đứa không còn tiếp tục đi với nhau nữa, nhưng cả hai không dứt khoát được".

