Tân Hoa hậu Hoàn vũ 2025 lên tiếng về tin đồn từ bỏ vương miện

Trong cuộc phỏng vấn cùng người dẫn chương trình Nightline JuJu Chang được phát sóng trên Good Morning America ngày 2/12, người đẹp Mexico Fátima Bosch - tân Hoa hậu Hoàn vũ 2025 đã chia sẻ về những tranh cãi xoay quanh cô kể từ sau chung kết Miss Universe 2025, bao gồm những cáo buộc cho rằng cuộc thi đã bị dàn xếp theo hướng có lợi cho cô và thông tin cho rằng cô đang cân nhắc từ bỏ vương miện.

Fátima Bosch bắt đầu buổi phỏng vấn bằng cách hồi tưởng lại khoảnh khắc cô đăng quang tại cuộc thi Miss Universe 2025 vào tháng trước. "Khoảnh khắc đó giống như một giấc mơ thành hiện thực", cô nói.

Fátima Bosch trong cuộc phỏng vấn cùng người dẫn chương trình Nightline JuJu Chang được phát sóng trên Good Morning America (Ảnh: GMA)

Người đẹp Mexico gây chú ý ngay từ những ngày đầu tham dự cuộc thi khi có cuộc tranh luận căng thẳng với Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch Miss Grand International kiêm Giám đốc sản xuất Miss Universe 2025. Hành động bảo vệ bản thân của cô sau đó trở thành tâm điểm, kéo theo nhiều tin đồn cho rằng vương miện được trao cho cô như "phần thưởng" cho điều này.

Nhiều người xem trực tuyến dành lời khen cho cô vì đã dám lên tiếng ngay lúc đó. Fátima Bosch thừa nhận lúc đó cô rất sợ hãi. "Lúc đó tôi cũng sợ hãi. Nhưng tôi không thể im lặng vì trong mọi trường hợp, phẩm giá của bạn quan trọng hơn bất kỳ điều gì hay bất kỳ giấc mơ nào".

Tân Hoa hậu Hoàn vũ 2025 bác bỏ ý kiến cho rằng chiến thắng của cô là do được dàn xếp. "Tôi cũng nỗ lực như tất cả những thí sinh khác trong cuộc thi", Fátima Bosch khẳng định.

Về cáo buộc cho rằng Chủ tịch tổ chức Miss Universe Raúl Rocha có quan hệ kinh doanh với cha của Fátima Bosch, người đẹp cũng phủ nhận. "Họ đang tạo ra một chiến dịch thù ghét. Cha tôi không liên quan gì đến tổ chức, điều đó thật điên rồ. Làm sao mà mua được vương miện chứ? Có thể ở Walmart bạn mua được, nhưng chắc chắn không phải ở Miss Universe", cô nói.

Giây phút đăng quang Miss Universe 2025 của người đẹp Fátima Bosch đến từ Mexico

Cô cũng thẳng thắn trả lời khi được hỏi về những tin đồn nói rằng cô đang cân nhắc việc từ bỏ danh hiệu. "Tất nhiên là không. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ vương miện này. Tôi không đến đây vì danh tiếng, làm người mẫu hay tìm kiếm một người chồng. Tôi ở đây vì Chúa đã đặt sứ mệnh trong tim tôi. Tôi có một sứ mệnh và tôi sẽ làm điều đó suốt nhiệm kỳ để giúp đỡ người khác", Fátima Bosch bày tỏ.

Chung kết Miss Universe 2025 khép lại với chiếc vương miện danh giá thuộc về người đẹp Fátima Bosch đến từ Mexico. Đây là chiếc vương miện Miss Universe thứ tư cho Mexico. Các vị trí còn lại trong top 5 lần lượt thuộc về Praveenar Singh (Thái Lan), Stephany Abasali (Venezuela), Ahtisa Manalo (Philippines) và Olivia Yace (Bờ Biển Ngà).

Fátima Bosch, 25 tuổi, là một người mẫu và nhà thiết kế thời trang. Cô từng tốt nghiệp ngành Thiết kế thời trang tại Đại học Iberoamericana, sau đó tiếp tục học tại Học viện Nghệ thuật Nuova Accademia di Belle Arti ở Milan và Học viện Lyndon ở Vermont, Mỹ. Fátima Bosch cũng theo đuổi các dự án xã hội tập trung vào giáo dục và chăm sóc sức khỏe.

Sau chung kết, Olivia Yacé đến từ Bờ Biển Ngà, thông báo từ bỏ danh hiệu Á hậu 4 Miss Universe 2025 kiêm Hoa hậu Hoàn vũ châu Phi và châu Đại Dương. Nói về lý do từ bỏ danh hiệu, Olivia Yacé cho biết: "Với tấm lòng biết ơn sâu sắc, tôi xin thông báo về việc từ bỏ danh hiệu Miss Universe Africa and Oceania, cũng như rút khỏi mọi liên kết trong tương lai với tổ chức Miss Universe. Trong suốt hành trình của mình với vai trò đại sứ và hoa hậu, tôi đã phục vụ bằng sự tận tâm, kiên cường, kỷ luật và quyết tâm. Tuy nhiên để phát huy hết tiềm năng, tôi phải giữ vững các nguyên tắc và giá trị cho con đường mình chọn".

Tác giả: Mai Trang

Nguồn tin: vov.vn