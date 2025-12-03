Phía Nhật Kim Anh lên tiếng tin bị bắt

Những ngày qua, mạng xã hội Việt xôn xao trước thông tin xoay quanh Nhật Kim Anh. Một số tài khoản mạng xã hội chia sẻ bài viết cho rằng "Nhật Kim Anh bị bắt" hay "Nhật Kim Anh bỏ trốn sau lệnh khởi tố"...

Thông tin trên gây xôn xao mạng xã hội, kéo theo nhiều bàn luận trái chiều. Tới chiều 2/12, đại diện Nhật Kim Anh lên tiếng bác bỏ thông tin trên. Trao đổi với Tri Thức - Znews, người này cho biết: "Đấy chỉ là những thông tin bịa đặt. Hiện tại, Nhật Kim Anh đang cùng mẹ đi chùa ở bên Đài Loan, cùng với đoàn và đại đức Thích Giác Nhàn".

Nhật Kim Anh đăng tải ảnh cùng mẹ đi chùa giữa tin đồn bị bắt. Ảnh: FBNV.

Quản lý Nhật Kim Anh chia sẻ thêm: "Mong mọi người không lan truyền những thông tin bịa đặt. Chúng tôi đang làm việc với cơ quan chức năng để xử lý những tài khoản tung tin giả. Theo chúng tôi được biết, tài khoản tung tin là một kênh về cờ bạc, nên có thể họ cố ý câu view để thu hút người xem".

Trên trang Facebook chính chủ với 7,9 triệu lượt theo dõi, Nhật Kim Anh chia sẻ ảnh cùng mẹ đi chùa. Trước đó, cô cũng đăng status trấn an người hâm mộ: "Mẹ con con chúc các cô chú buổi sáng an lành nha! Các cô chú yêu thương ơi, xin hãy chọn lọc thông tin và coi những trang báo chính thống. Đừng coi những trang bịa đặt".

Còn trên kênh TikTok với 2,4 triệu người theo dõi, diễn viên cũng chia sẻ clip bên con trai, kèm chú thích kêu gọi khán giả cảnh giác, không tin vào những lời đồn đoán thất thiệt trên mạng xã hội.

Nhật Kim Anh sinh năm 1985 tại Thanh Hóa. Cô bắt đầu sự nghiệp từ những năm 2000 với vai trò ca sĩ. Sau đó, người đẹp rẽ hướng diễn xuất, tham gia nhiều dự án phim gây tiếng vang như Long thành cầm giả ca, Tiếng sét trong mưa, Vua bánh mì... Ngoài con đường nghệ thuật, Nhật Kim Anh cũng lấn sân kinh doanh.

Tác giả: Tống Khang

Nguồn tin: znews.vn