Nghệ sĩ Thương Tín: Từ tài tử màn bạc khét tiếng đến cuối đời tàn tật, qua đời trong cảnh chật vật

Sáng 9/12, theo thông tin từ nhạc sĩ Tô Hiếu thì nghệ sĩ Thuơng Tín đã qua đời, hưởng thọ 70 tuổi. Nam nhạc sĩ cho biết nghệ sĩ Thương Tín rút hơi thở cuối cùng vào trưa 8/12, hiện tại gia đình đang lo liệu hậu sự. Những năm cuối đời, nghệ sĩ Thương Tín sống trong bệnh tật, ông qua đời do tuổi cao sức yếu.

Nghệ sĩ Thương Tín từng là gương mặt đình đám của màn ảnh Việt vào thập niên 80 – 90. Ông bước vào con đường nghệ thuật từ khi mới 13 tuổi và nhanh chóng khẳng định bản lĩnh qua hơn 2000 vai diễn lớn nhỏ. Thời kỳ hoàng kim, nghệ sĩ Thương Tín đóng tới 12 bộ phim nhựa trong một năm.

Thương Tín gắn liền với nhiều hình tượng kinh điển như thiếu tá Lưu Trọng Kỳ Vọng trong Ván Bài Lật Ngửa, tướng cướp Bạch Hải Đường ở Săn Bắt Cướp hay Sáu Tâm của Biệt Động Sài Gòn. Ở thời kỳ đỉnh cao, dù lịch trình dày đặc, các đạo diễn vẫn kiên quyết chờ ông bằng được vì sức ảnh hưởng và tên tuổi quá lớn của ông trên thị trường phim ảnh lúc bấy giờ.

Nghệ sĩ Thuơng Tín từng là tài tử được săn đón của màn ảnh Việt giai đoạn những năm 80-90

Thời kỳ đỉnh cao, ông đóng 12 bộ phim nhựa trong 1 năm. Sức ảnh hưởng của nghệ sĩ Thương Tín khiến nhiều nhà sản xuất phải chờ đợi để nhận cái gật đầu của ông

Nghệ thuật đã đem tới cho nam diễn viên này danh vọng, tiền bạc. Thời đó, nam nghệ sĩ đổi xe hơi liên tục, mặc hàng hiệu và thường xuyên có mặt tại những phòng trà có tiếng Sài Thành. Ông từng thừa nhận tất cả những thú vui của tầng lớp thượng lưu ngày ấy đều đã trải nghiệm đủ cả.

Nhắc tới quá khứ ăn chơi lẫy lừng một thời của mình, nghệ sĩ Thương Tín từng kể: "Tôi nhảy đầm trên nền nhạc nhẹ chứ không phải như vũ trường bây giờ. Mỗi lần đến nhảy mà không có mấy cô bồ đi cùng thì phải nhảy cùng mấy cô đào ở đó, thích thì có thể rủ đi chơi riêng ở ngoài sau khi nhảy. Thời tôi chỉ có giới thượng lưu ở Sài Gòn mới chơi nhảy đầm vì tốn tiền lắm. Tiền đào, tiền phí, tiền rượu rồi ăn uống trong đó, tính ra cũng cỡ vài ba cây vàng. Tôi còn có tính hiếu thắng, thấy một cô gái đẹp thì tôi muốn cô ấy phải là của mình. Dù không yêu nhưng giá nào tôi cũng phải chinh phục bằng được, kể cả hoa hậu hay người mẫu".

Nghệ sĩ Thương Tin nổi tiếng giàu có, đào hoa và từng có 3 người vợ trước khi quyết định đi thêm bước nữa ở tuổi lục tuần với bà xã kém 33 tuổi. Giai đoạn sức khoẻ nam tài tử đi xuống, người vợ thứ 4 ở bên chăm sóc. Tuy nhiên cuộc sống ngày càng khó khăn, cả hai quyết định về quê để sinh sống. Đến tháng 7/2024 thì nghệ sĩ Thương Tín xác nhận chia tay vợ vì nhiều mâu thuẫn. Cả hai có 1 con chung.

Nghệ sĩ Thương Tín nổi tiếng đào hoa và có nhiều mối tình nổi tiếng

Người vợ thứ 4 của nghệ sĩ Thương Tín kém ông 33 tuổi. Cả hai có chung 1 con và quyết định chia tay vào tháng 7/2024

Về tình trạng sức khoẻ của nghệ sĩ Thương Tín, đầu năm 2021, nghệ sĩ Thương Tín bị đột quỵ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ. Sau thời gian này ông chật vật làm nhiều công việc khác nhau để mưu sinh, có lúc làm shipper, khi đi hát đám cưới, sự kiện, đóng phim...

Vào năm 2024, NS Thương Tín đã bị đột quỵ lần 2 tuy nhiên may mắn không quá nghiêm trọng nên sức khỏe nghệ sĩ Thương Tín dần ổn định. Thời điểm đó, nghệ sĩ chủ yếu sống nhờ tiền đồng nghiệp và mạnh thường quân hỗ trợ. Sau khi tình trạng khả quan hơn, Thương Tín đi làm công việc giao hàng để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên sau đó, nghệ sĩ cũng bỏ nghề vì sức khỏe đã yếu, không cho phép.

Tháng 10/2024, NS Thương Tín bị tai nạn và được chẩn đoán gãy xương. Ông bị biến chứng teo cơ, không thể duỗi chân vì không điều trị kịp thời, thậm chí còn có nguy cơ tàn tật vĩnh viễn.

Cho đến tháng 9/2025, nhạc sĩ Tô Hiếu đến thăm nghệ sĩ Thương Tín ở quê nhà Khánh Hòa. Thời điểm này, nam tài tử đã không thể đi lại, cần người hỗ trợ trong sinh hoạt thường ngày. Những ngày cuối đời, nghệ sĩ Thương Tín được em trai chăm sóc.

Những ngày cuối đời, nghệ sĩ Thương Tín không thể đi lại

