Văn Hậu lên tiếng

Cảm xúc của Văn Hậu khi trở lại chơi bóng.

Trên trang cá nhân trưa 4/12, cầu thủ sinh năm 1999 chia sẻ thông điệp cảm xúc: "Cuộc đời là chuỗi những khoảnh khắc tuyệt vời xen lẫn khó khăn, nhưng bạn phải luôn bước tiếp. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Rất vui khi được quay trở lại".

Dòng trạng thái ngắn nhưng đong đầy quyết tâm của Văn Hậu nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Bộ ảnh ghi lại khoảnh khắc anh ra sân trong trận CAHN hòa Buriam United 1-1 chính là điều mà giới mộ điệu chờ đợi suốt nhiều tháng qua.

Hàng loạt CĐV, đồng đội và cả người thân để lại lời chúc mừng. Đáng chú ý, nhiều bình luận bày tỏ cảm xúc mạnh mẽ khi chứng kiến hậu vệ tuyển Việt Nam đặt chân trở lại sân cỏ. Một tài khoản viết: "Chạm chân tới sân cỏ là thấy hạnh phúc rồi em nhỉ" hay "Chờ ngày này lâu lắm rồi", "Chúc may mắn nhé Văn Hậu".

Tối 3/12, Văn Hậu lần đầu tiên ra sân sau hơn 2 năm khi có tên trong đội hình xuất phát của CAHN ở cuộc đối đầu Buriram United ở cúp các CLB Đông Nam Á 2025/26. Trái với những hoài nghi, Văn Hậu mang đến màn trình diễn chất lượng. Suốt 90 phút, anh chơi chững chạc trước sức ép liên tục từ đội chủ nhà.

Sự trở lại của Văn Hậu không chỉ mang ý nghĩa cá nhân, còn tiếp thêm niềm tin cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Một hành trình mới mở ra, và hậu vệ gốc Thái Bình lại lần nữa đứng ở vạch xuất phát với tinh thần như chính anh viết: "Không bao giờ bỏ cuộc".

Tác giả: Minh Nghi

Nguồn tin: znews.vn