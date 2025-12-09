Nữ nghệ sĩ là viện trưởng, cưới học trò kém 11 tuổi, sở hữu nhà 6 tầng trăm tỷ ở đường Hoàng Hoa Thám

Chuyện tình vượt qua nhiều sóng gió mới hái được trái ngọt

Khánh Thi sinh năm 1982, được biết đến là “nữ hoàng dancesport” của Việt Nam. Cô là nữ kiện tướng tiên phong, người đặt nền móng quan trọng đưa bộ môn khiêu vũ thể thao của Việt Nam đến gần hơn với công chúng.

Khánh Thi được mệnh danh là "nữ hoàng dancesport" của Việt Nam

Sau nhiều năm xây dựng tên tuổi trên sàn nhảy, Khánh Thi chuyển hướng mạnh mẽ sang công tác đào tạo và hoạt động nghệ thuật ở nhiều vai trò. Năm 2023, cô được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Văn hóa - Nghệ thuật thuộc Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), đánh dấu bước tiến mới trong hành trình nghề nghiệp.

Không chỉ nổi tiếng nhờ sức ảnh hưởng chuyên môn, Khánh Thi còn được quan tâm bởi chuyện tình với ông xã Phan Hiển. Cả hai đã gắn bó bên nhau hơn 1 thập kỷ, cùng vượt qua nhiều sóng gió để rồi hái được trái ngọt.

Khánh Thi và Phan Hiển đã có 16 năm đồng hành trong công việc và cuộc sống

Phan Hiển sinh năm 1993, kém Khánh Thi 11 tuổi. Anh từng là học trò xuất sắc của "nữ hoàng dancesport" . Cả hai sau đó trở thành người bạn đồng hành trong nhiều tiết mục, rồi dần dần nảy sinh tình cảm.

Thời gian đầu ở bên nhau, Phan Hiển và Khánh Thi phải đối mặt với không ít sóng gió. Sự chênh lệch tuổi tác, định kiến dư luận và cả những lời xì xào đã khiến Khánh Thi chịu tổn thương không ít. Có giai đoạn cô phải rời xa showbiz một thời gian để ổn định tinh thần. Phan Hiển cũng phải chứng minh sự chín chắn, độc lập và bản lĩnh của mình để bảo vệ người yêu.

Tuy nhiên, vượt lên trên mọi trở ngại, cả hai đã lựa chọn kiên định với tình yêu. Họ đồng hành trong công việc, hỗ trợ nhau phát triển chuyên môn, tiếp tục tham gia các giải đấu quốc tế và mang về nhiều thành tích cho dancesport Việt Nam.

Giọt nước mắt hạnh phúc của Khánh Thi trong đám cưới

Đến năm 2015, khi con trai đầu lòng của cặp đôi - bé Kubi chào đời, mối quan hệ của cả hai ngày càng bền chặt hơn. Năm 2022, sau hơn một thập kỷ gắn bó và có thêm con gái Anna, Khánh Thi và Phan Hiển chính thức tổ chức đám cưới.

Hôn lễ trở thành một trong những sự kiện được chú ý nhất showbiz Việt thời điểm đó, không chỉ bởi câu chuyện tình đặc biệt mà còn vì sự trân trọng, hạnh phúc toát lên trên gương mặt cả hai.

Sau khi kết hôn, công chúng càng nhận ra rằng khoảng cách tuổi tác chưa bao giờ là rào cản lớn đối với cặp đôi này. Phan Hiển ngày càng chứng minh vai trò trụ cột, là người đàn ông trưởng thành, bản lĩnh, chăm sóc vợ và các con chu đáo. Khánh Thi vẫn giữ được sự độc lập, cá tính, nhưng trở nên mềm mại hơn khi nói về gia đình.

Tổ ấm hạnh phúc của cặp đôi

Tháng 9/2023, cặp đôi đón con thứ 3 chào đời, tiếp tục khẳng định sự gắn bó bền chặt, cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Cuộc sống hạnh phúc bên 3 con trong cơ ngơi trăm tỷ ở TP.HCM

Trên mạng xã hội, Khánh Thi nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng đầy ấm áp. Về phần Phan Hiển, anh rất biết cách "yêu chiều" vợ, thậm chí gọi cô là “kim cương siêu to khổng lồ”. "Nữ hoàng dancesport" nhiều lần khoe những món hàng hiệu chồng mua tặng trong dịp công tác ở châu Âu.

Cách đây không lâu, Khánh Thi phải sang nước ngoài để điều trị dứt điểm căn bệnh kéo dài nhiều năm. Bên cạnh cô luôn có Phan Hiển đồng hành, chăm sóc sát sao và động viên tinh thần.

Khánh Thi được ông xã kém 11 tuổi yêu thương, chăm sóc

Tháng 12/2025, Phan Hiển tiếp tục gây chú ý khi tới ủng hộ vợ tại một sự kiện. Anh giản dị đi mô tô, tự tay chăm sóc Khánh Thi. Phan Hiển nói "nhiệm vụ" của anh là theo hỗ trợ bà xã, làm bất cứ yêu cầu nào mà cô đưa ra. "Đây là việc tôi rất yêu thích. Tôi thích chăm sóc người mình thương", ông xã Khánh Thi bày tỏ.

Chia sẻ của Phan Hiển cùng những hành động chăm sóc ân cần của anh dành cho Khánh Thi khiến nhiều người ngưỡng mộ. Dù đã có 3 con, cặp đôi vẫn giữ sự mặn nồng và luôn đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống.

Đặc biệt, sau nhiều năm tích lũy sự nghiệp và đầu tư cho gia đình, vợ chồng Khánh Thi và Phan Hiển hiện sở hữu cơ ngơi đáng mơ ước. Cặp đôi đang sống cùng các con trong căn trăm tỷ nằm trên đường Hoàng Hoa Thám, TP.HCM.

Cơ ngơi 6 tầng của cặp đôi tại đường Hoàng Hoa Thám, TP.HCM

Một số hình ảnh trong nhà được hé lộ

Căn nhà gồm 6 tầng, diện tích lên đến 800m2, được thiết kế hiện đại, kết hợp không gian sống và khu vực làm việc, phù hợp với tính chất nghề nghiệp đặc thù của hai vợ chồng. Đây cũng là nơi đặt trung tâm dancesport của họ, giúp việc luyện tập, quản lý và làm nghề trở nên thuận tiện.

Một trong những điểm nhấn ấn tượng nhất trong căn nhà của Khánh Thi - Phan Hiển là khoảng sân vườn thoáng rộng. Đón trọn ánh sáng tự nhiên và phủ xanh bởi nhiều loại cây cối, không gian này mang đến cảm giác an yên hiếm có giữa lòng đô thị. Nhờ thiết kế hài hòa và đẹp mắt, nơi đây không chỉ là góc thư giãn của cả gia đình mà còn trở thành phông nền lý tưởng để vợ chồng kiện tướng dancesport dễ dàng quay vlog, chụp ảnh.

