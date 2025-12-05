Vũ Thúy Quỳnh lên tiếng vụ Diệp Lâm Anh

Thời gian qua, lùm xùm đấu tố giữa doanh nhân Đức Phạm và vợ cũ là Diệp Lâm Anh gây xôn xao mạng xã hội. Bạn gái mới của Đức Phạm - Vũ Thúy Quỳnh - cũng bị kéo vào ồn ào này. Trên trang cá nhân, cô bị nhiều tài khoản tấn công. Một số dân mạng còn "soi" bằng chứng, cho rằng Thúy Quỳnh là người đứng sau "giật dây" lùm xùm của bạn trai với Diệp Lâm Anh.

Trong một clip mới được Thúy Quỳnh chia sẻ trên mạng xã hội, một khán giả bình luận "Yêu thì yêu thôi, đừng xen vào chuyện nhà người ta". Á hậu 2 Miss Universe Vietnam sau đó có động thái phản hồi. "Tất nhiên. Không bao giờ xen vào chuyện mình không biết", cô viết.

Vũ Thúy Quỳnh bị nhiều tài khoản tấn công sau lùm xùm của bạn trai. Ảnh: FBNV.

Lời đáp trả của người đẹp thu hút sự quan tâm. Trước đó một ngày, Thúy Quỳnh cũng đăng tải clip với những chia sẻ ẩn ý. Á hậu trải lòng: "Có một câu nói mình rất thích là 'Thật ra thế giới này vẫn luôn lén lút yêu thương bạn'. Những lần gặp chuyện tồi tệ, mình vẫn luôn nghĩ đến câu nói này và có niềm tin mãnh liệt là chỉ cần mình dịu dàng với thế giới, thế giới sẽ tặng lại cho mình những điều tốt đẹp".

Cô chia sẻ thêm: "Có thể niềm vui chỉ be bé thôi, mà đó cũng là một món quà, một điều gì đó mà vũ trụ gửi gắm cho mình. Những món quà này đôi khi không đến ngay. Nhưng mình tin nó nhất định sẽ đến vào một ngày nào đó, chỉ cần chúng mình cố gắng và sống tử tế là được. Đó là cách mình tự chữa lành mỗi lần tiêu cực".

Những ngày qua, giữa lùm xùm của bạn trai với Diệp Lâm Anh, Thúy Quỳnh không trực tiếp lên tiếng. Trên mạng xã hội, cô khoe ảnh đi dự sự kiện hay đi mua sắm, nghỉ dưỡng. Thời gian rảnh, mỹ nhân sinh năm 1998 tập cắm hoa trang trí nhà cửa.

Trước đó, tối 11/11, Đức Phạm gây xôn xao khi đăng ảnh chụp chung với Vũ Thúy Quỳnh. Trong tấm hình được chia sẻ trên trang cá nhân, nam doanh nhân tình tứ ôm bạn gái. Đức Phạm chú thích ngắn gọn: "Yêu em". Động thái công khai hẹn hò của cặp đôi thu hút nhiều bàn luận.

Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm vướng tin đang hẹn hò từ tháng 10 vì thường xuyên được bắt gặp chơi pickleball chung, ngồi gần nhau tại sự kiện. Song giữa loạt nghi vấn, cả hai đều không lên tiếng giải thích. Vậy nên, động thái công khai vào đúng dịp lễ độc thân khiến dân mạng thích thú.

Tác giả: Hoàng Nhi

Nguồn tin: znews.vn