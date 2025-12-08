Diễn viên Nguyễn Lâm Thái trước khi bị bắt vì trộm túi LV của Hoa hậu Mexico: Khoe làm từ thiện, thường xuyên nói đạo lý trên mạng

Mới đây, Nguyễn Lâm Thái - đối tượng vừa bị Công an phường Xuân Hương (Lâm Đồng) xác định là người lấy túi xách của hoa hậu Mexico dự thi Miss Cosmo 2025 thường xuyên đăng ảnh làm từ thiện, xuất hiện trong hậu trường các cuộc thi sắc đẹp và chụp hình cùng nhiều hoa hậu, người nổi tiếng đã gây xôn xao dư luận.

Bởi trước khi bị bắt giữ, Thái được nhiều người biết đến do tích cực đăng các hoạt động và hình ảnh chụp người nổi tiếng lên mạng xã hội.

Kênh Tiktok của Nguyễn Lâm Thái thường đăng tải hình ảnh đi chùa, đi làm thiện nguyện cũng những câu nói đạo lí

Thanh niên này còn chia sẻ liên tục hình ảnh chụp hình chung với người dự thi ở hậu trường, chụp cùng người nổi tiếng trên thảm đỏ của nhiều cuộc thi sắc đẹp và cả hình làm từ thiện.

Trên Facebook cá nhân, Nguyễn Lâm Thái tự giới thiệu bản thân là quản lý nghệ sĩ, đạo diễn sân khấu, người mẫu, diễn viên tự do.

Đến thời điểm hiện tại, Lâm Thái đã khóa bảo vệ trang cá nhân, chỉ có bạn bè mới nhìn thấy những gì người này chia sẻ lên trang cá nhân.

Tuy nhiên, trên kênh TikTok của Nguyễn Lâm Thái với hơn 68.000 lượt theo dõi vẫn đang hoạt động. Thỉnh thoảng, nam thanh niên này vẫn cập nhật những hình ảnh chụp chung với người nổi tiếng. Bài đăng mới nhất chính là hình ảnh của các thí sinh có mặt tại vòng sơ khảo Miss World Việt Nam 2025 được Thái đăng tải vào ngày 30/11 vừa qua.

Kênh TikTok của Nguyễn Lâm Thái thường đăng tải nội dung "so deep", nói đạo lý.

Bên cạnh đó, Lâm Thái thường xuyên chia sẻ hình ảnh anh tham gia các chương trình từ thiện. Trong một bài viết, anh chia sẻ nhóm của mình thường tổ chức các chuyến đi hỗ trợ trẻ em khó khăn, nấu suất ăn 0 đồng, tặng quà cho người dân vùng bão lũ...

Trên kênh Tiktok của mình, Thái thường xuyên xuất hiện tại các ngôi chùa, hay đăng tải hình ảnh của các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đáng chú ý, anh chàng rất thường xuyên nói đạo lý trên mạng.

Hình ảnh đi làm thiện nguyện được Thái chia sẻ trước đó

Thái đặt lời giới thiệu kênh TikTok của mình là "Tâm Thanh Tịnh - Lòng An Nhiên", đăng tải hàng loạt video đi đến các địa điểm tôn giáo với những dòng trạng thái "so deep", nhận được nhiều đồng cảm từ bạn bè.

Tuy nhiên, sau vụ việc tại Quảng trường Lâm Viên, khán giả bắt đầu nhìn lại toàn bộ quá trình hoạt động, học vấn và các danh hiệu của Nguyễn Lâm Thái. Thậm chí, những hoạt động thiện nguyện trước đây của anh cũng bị đặt dấu hỏi, cho rằng có thể là cách đánh bóng tên tuổi.

Theo thông tin từ công an tỉnh Lâm Đồng, Leon Yuriar Angela Michelle (Miss Cosmo Mexico) tới cơ quan công an vào sáng 6/12 để trình báo việc bị mất túi xách chứa nhiều tài sản có giá trị, gồm thẻ tín dụng, máy ảnh, khoảng 40 triệu đồng tiền mặt và các vật dụng cá nhân khác. Hoa hậu Mexico bị mất tài sản khi tham gia một sự kiện sự kiện thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Cosmo, tại Quảng trường Lâm Viên.

Diễn viên Nguyễn Lâm Thái tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Tối 6/12, công an phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) đã bắt giữ Nguyễn Lâm Thái - người lấy trộm túi xách chứa nhiều tài sản giá trị của Hoa hậu Mexico. Tại cơ quan công an, Nguyễn Lâm Thái khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và giao nộp lại tài sản đã lấy trộm.

