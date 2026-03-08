Hàng chục người thiệt mạng vì lũ lụt ở Kenya

Theo giới chức Kenya, ngoài 23 người được xác định đã thiệt mạng, trận lũ kinh hoàng quét qua thủ đô Nairobi đêm 6/3, còn cuốn trôi hàng chục chiếc ô tô và gây gián đoạn hoạt động tại sân bay lớn nhất nước này, cũng là cảng hàng không lớn nhất khu vực Đông Phi.

Hậu quả thiên tai ở Kenya. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Kenya William Ruto thông báo đã triển khai một đội cứu hộ khẩn cấp, trong đó có cả binh sĩ, tới khu vực bị ảnh hưởng để phối hợp ứng phó cùng lực lượng cứu hộ tại chỗ. Trong thông điệp trên mạng xã hội, Tổng thống Ruto đồng thời cho biết đã ra lệnh mở kho dự trữ chiến lược quốc gia, để cung cấp lương thực khẩn cấp cho các gia đình bị ảnh hưởng.

Báo cáo của các nhà khoa học môi trường khẳng định khu vực Đông Phi đang chịu tác động nghiêm trọng của tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu. Theo đó, hiện tượng ấm lên của vỏ trái đất, đang làm trầm trọng hơn các đợt lũ lụt và tình trạng hạn hán tại Đông Phi, thông qua việc tạo ra những trận mưa dữ dội chỉ trong một thời gian ngắn.

Tác giả: Bá Thi

Nguồn tin: vov.vn