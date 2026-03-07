Nhận định trận đấu SLNA vs Hải Phòng, 18h00 ngày 7.3: Điểm tựa thành Vinh

Phong độ SLNA vs Hải Phòng

Dưới sự dẫn dắt của HLV Văn Sỹ Sơn, SLNA đang hồi sinh mạnh mẽ. Hai vòng đấu gần nhất, dù đều phải hành quân đến đất khách, đội bóng xứ Nghệ lại gây ấn tượng mạnh bằng thành tích toàn thắng, đè bẹp Thể Công (4-1) và vượt qua người anh em láng giềng Hà Tĩnh (1-0).

Tính ra, 4 vòng đấu gần đây, SLNA đã thắng tới 3. Nhờ bộ mặt khởi sắc rất kịp thời, đội chủ sân Vinh đã vươn lên đứng hạng 8, tạo ra cách biệt lần lượt 6 và 5 điểm đến hai vị trí cuối bảng. Hy vọng trụ hạng vì vậy đang bừng sáng dành cho đại diện Bắc Trung Bộ.

Một khi nút thắt tâm lý phần nào được cởi bỏ, dàn cầu thủ trẻ xứ Nghệ hoàn toàn đủ sức duy trì những kết quả tích cực thời gian tới. Ngoài ra, dấu ấn chiến thuật đậm nét từ HLV Văn Sỹ Sơn cũng trở thành yếu tố quan trọng củng cố thêm niềm tin tiếp tục góp mặt tại V.League mùa tới.

Ngoài tinh thần chiến đấu vốn có thừa, SLNA lúc này trở nên lợi hại hơn nhờ tài liệu cơm gắp mắm của nhà cầm quân sinh năm 1972. Trước mỗi đối thủ, cựu thủ quân của đội bóng xứ Nghệ lại đưa ra cách tiếp cận khác nhau, sẵn sàng tung ra những cú đấm làm đối phương choáng váng.

Chiều ngược lại, Hải Phòng đang có dấu hiệu sa sút. Kể từ thời điểm V.League 2025/26 bắt đầu tiếp tục sau gần 3 tháng tạm nghỉ, đội bóng thành phố hoa phượng đỏ chưa một lần được nếm trải hương vị chiến thắng.

3 vòng đấu gần nhất, Hải Phòng thua 2 và hòa 1. Ngay cả 1 điểm kiếm được cách đây 1 tuần cũng mang đến nhiều hơn nỗi thất vọng. Đón tiếp tập thể đang ngập trong khủng hoảng như Thanh Hóa, đội chủ sân Lạch Tray chỉ thu về kết quả hòa 3-3.

SLNA không thua trong cả 7 lần đón tiếp Hải Phòng gần đây (Ảnh: VPF)

Nếu tính cả trận thua 1-2 dưới tay Ninh Bình trước đó ở cúp Quốc gia, Hải Phòng đã trải qua chuỗi 4 trận không thắng. Chứng kiến đội nhà sụt giảm phong độ, HLV Chu Đình Nghiêm không giấu được nỗi thất vọng. Thiếu đi động lực chiến đấu sau khi đã gần như cầm chắc tấm vé trụ hạng được xem là một trong những nguyên nhân quan trọng.

Hiện tại, Hải Phòng đứng hạng 5 với 21 điểm. Đội bóng đất cảng may mắn không thụt lùi là nhờ những đối thủ phía dưới như CA TP.HCM hay Hà Tĩnh cũng sở hữu bộ mặt phập phù.

Hành quân vào miền Trung cuối tuần này, hy vọng cải thiện thành tích của đội khách đứng trước không ít thách thức. Cần biết rằng sân Vinh không phải địa điểm yêu thích của Hải Phòng khi họ thua tới 4 và chỉ hòa 3 trong 7 lần viếng thăm gần đây.

Thông tin lực lượng SLNA vs Hải Phòng

SLNA: Thiếu Văn Huy vì án treo giò. Mới bổ sung thêm chân sút ngoại người Bồ Đào Nha, Carlos Manuel Fortes.

Hải Phòng: Đầy đủ lực lượng.

Đội hình dự kiến SLNA vs Hải Phòng

SLNA: Văn Bình, Thanh Đức, Văn Khánh, Justin, Khắc Ngọc, Xuân Bình, Mạnh Quỳnh, Bá Quyền, Văn Lương, Olaha, Reon

Hải Phòng: Đình Triệu, Trung Hiếu, Tiến Dụng, Nhật Minh, Việt Hưng, Mạnh Dũng, Luiz Antonio, Ronaldo, Hữu Sơn, Joel Tagueu, Hoàng Nam

Dự đoán: 1-0

Tác giả: Đặng Xá

Nguồn tin: baovanhoa.vn