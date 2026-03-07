Nghệ An gấp rút cho ngày hội bầu cử toàn dân

Ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Tương Dương.

"Chạy nước rút" trước ngày bầu cử

Hơn 1 tuần nữa, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra. Hiện, Ban Chỉ đạo và Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An đang nỗ lực chuẩn bị, đảm bảo nhanh gọn, đúng quy trình, tiến độ.

Nghệ An thành lập 6 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 20 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 1.039 Ban bầu cử cấp xã và 3.123 khu vực bỏ phiếu.

Xác định nhân sự là yếu tố quyết định thành công của bộ máy Nhà nước, Nghệ An triển khai công tác giới thiệu người ứng cử thông qua 3 vòng hiệp thương được tiến hành dân chủ, công khai, sàng lọc chặt chẽ, có sự tham gia rộng rãi của Uỷ ban MTTQ tỉnh, cơ sở và cử tri nơi cư trú, nơi công tác.

Nhờ đó, danh sách chính thức không chỉ bảo đảm tính đại diện cho các tầng lớp Nhân dân mà còn hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ đại biểu thực sự tiêu biểu, có khả năng tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và địa phương.

Khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã Diễn Châu trước ngày hội bầu cử toàn dân.

Tại cấp Trung ương, danh sách chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh gồm 28 người để bầu 16 đại biểu với 100% trình độ Đại học trở lên; tỷ lệ nữ đạt 50%; người dân tộc thiểu số gần 18%; người trẻ tuổi 14,3% và người ngoài Đảng 10,7%.

Đối với cấp tỉnh, trong số 140 ứng cử viên được giới thiệu để bầu lấy 85 đại biểu HĐND tỉnh, có 98,6% trình độ Đại học trở lên.

Ở cấp cơ sở, tỉnh dự kiến bầu 2.912 đại biểu HĐND cấp xã từ danh sách 4.807 người sau hiệp thương, đảm bảo tính đại diện rộng khắp. Việc chú trọng nâng cao tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách cũng được quán triệt sâu sắc nhằm tối ưu hóa hiệu lực hoạt động của cơ quan dân cử.

Công tác kiểm tra được duy trì thường xuyên với 13 đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh liên tục bám sát cơ sở. Như tại địa bàn rộng như xã Tương Dương, địa phương thành lập 28 khu vực bỏ phiếu, bao gồm cả các điểm đặc thù tại Trung tâm Y tế và Cơ sở Cai nghiện bắt buộc số 3.

Cách phân chia này nhằm đảm bảo thuận lợi nhất cho cử tri, đồng thời giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn nước rút.

Khu vực bỏ phiếu tại Nhà văn hóa xóm Trung Hồng, xã Đức Châu.

Bỏ phiếu sớm tại khu vực biên giới

Nghệ An là địa phương có diện tích lớn, địa hình miền núi hiểm trở nên tỉnh xác định phải chuẩn bị kỹ hơn, sớm hơn và linh hoạt hơn. Hội đồng Bầu cử quốc gia cho phép tỉnh Nghệ An tổ chức bỏ phiếu sớm trước 2 ngày (ngày 13/3) tại 55 khu vực bỏ phiếu thuộc 31 đơn vị bầu cử tại 12 xã biên giới, vùng sâu vùng xa như: Bắc Lý, Keng Đu, Mường Típ, Na Ngoi, Mỹ Lý, Huồi Tụ, Tri Lễ, Môn Sơn...

Những ngày đầu tháng 3, dọc dài miền Tây Nghệ An qua các xã miền núi, biên giới, sắc đỏ của cờ hoa rực rỡ trên khắp các cung đường và cả những mái nhà. Khí thế sôi nổi ấy đang hiện hữu rõ nét khi người dân khắp nơi nơi đang phấn khởi hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại xã Huồi Tụ, nơi toàn bộ 13 khu vực bỏ phiếu sẽ tiến hành bầu cử sớm vào ngày 13/3, từ tờ mờ sáng, tiếng loa bản vang vọng các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND được đọc bằng cả tiếng phổ thông lẫn tiếng Thái, tiếng Mông, giúp mọi người dân đều hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình.

Với dân số 4.868 người sinh sống tại 13 bản, công tác chuẩn bị tại Huồi Tụ đang diễn ra khẩn trương và khoa học. Ủy ban Bầu cử xã thành lập 5 Ban bầu cử, 13 Tổ bầu cử cùng các tiểu ban giúp việc, đồng thời chốt danh sách chính thức 25 ứng cử viên để bầu ra 15 đại biểu HĐND xã sau 3 vòng hiệp thương chặt chẽ.

Đến nay, việc niêm yết danh sách cử tri tại nhà văn hóa các bản và trụ sở UBND xã hoàn tất; hòm phiếu, con dấu và phiếu bầu cũng được trang bị đầy đủ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngày trọng đại của bản làng.

Ông Và Bá Cải, Bí thư Đảng ủy xã Huồi Tụ cho biết, bên cạnh công tác chuẩn bị, cấp ủy và chính quyền địa phương chú trọng xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Xã cũng chủ động các phương án phòng chống thiên tai, lũ lụt nhằm ứng phó kịp thời với mọi tình huống, tránh để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Danh sách cử tri được niêm yết tại UBND xã Huồi Tụ.

Vùng cao Nghệ An có hơn 1.000 điểm bỏ phiếu được lắp đặt đèn tích điện và máy phát điện dự phòng. Hàng trăm hòm phiếu phụ, hòm phiếu lưu động có túi chống nước chuyên dụng sẵn sàng để thành viên tổ bầu cử vượt suối, băng rừng đến tận nhà những cử tri cao tuổi hoặc vùng bị chia cắt.

Đặc biệt, đội ngũ cán bộ tổ bầu cử không chỉ vững nghiệp vụ mà còn là cầu nối ngôn ngữ, hướng dẫn cử tri ghi phiếu bằng tiếng Thái, Mông, Khơ Mú... Hàng nghìn đoàn viên thanh niên cũng được huy động vào các tổ phản ứng nhanh để hỗ trợ đưa đón cử tri và phối hợp giữ gìn an ninh.

Ông Nguyễn Viết Hưng, Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An cho biết, đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đảm bảo đúng tiến độ từ công tác tuyên truyền, an ninh trật tự; các vòng hiệp thương đều đáp ứng theo yêu cầu của Luật và chỉ đạo của Trung ương.

Theo ông Hưng, từ nay đến thời điểm diễn ra bầu cử, Nghệ An tiếp tục tập trung công tác tuyên truyền để cử tri hiểu được quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình; đồng thời rà soát danh sách cử tri không để sót, để trùng; đảm bảo an ninh trật tự, nắm chắc tình hình không để vụ việc đột xuất, bất ngờ xảy ra; quyết tâm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công, dân chủ, khách quan và đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: Phạm Tâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn